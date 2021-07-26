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Такого еще не было. Что происходит с ценами на АИ-92 и АИ-95

Такого еще не было. Что происходит с ценами на АИ-92 и АИ-95 - РИА Новости, 26.07.2021

Такого еще не было. Что происходит с ценами на АИ-92 и АИ-95

На одной из крупнейших бирж, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой, подорожал бензин. Топливо обновило исторические максимумы. Взлетают в цене... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:00

2021-07-26T08:00

2021-07-26T20:41

россия

цены на нефть

цены

бензин

экономика

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. На одной из крупнейших бирж, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой, подорожал бензин. Топливо обновило исторические максимумы. Взлетают в цене АИ-92 и АИ-95. Чтобы сдержать рост, правительство намерено пойти на кардинальные меры — запретить экспорт. Поможет ли это, выяснило РИА Новости.Пошли в ростВпервые в истории АИ-95 стоит более 60 тысяч рублей за тонну, АИ-92 — 57 с половиной тысяч.Не отстает и дизельное топливо. В июне — рекорд последних лет: 51 666 рублей за тонну. В июле — небольшой откат. Но на этой неделе цены снова пошли в гору и превысили 51 тысячу.Аналитики называют несколько причин. Прежде всего — подорожавшую нефть и увеличившийся спрос на горючее. В разгаре сезон отпусков: многие отправились отдыхать на автомобилях, участились авиаперелеты. Сказывается и плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). К тому же сократилось производство бензина.Толкают цены вверх и колебания курс рубля. Ранее вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун заявил, что топливо подешевеет, только если укрепится национальная валюта.Еще недавно Минэнерго уверяло, что ситуация под контролем. Замминистра Павел Сорокин прогнозировал стабилизацию котировок к концу этого месяца. По его словам, как только НПЗ заработают на полную мощность, цены опустятся.Пресс-служба ведомства сообщала, что с поставками бензина на внутренний рынок проблем нет — ситуация, по крайней мере, не хуже допандемического уровня. Ежедневно через биржу проходит 30 с половиной тысяч тонн.Однако очередной скачок заставил скорректировать мнение. Если рост продолжится на следующей неделе, экспорт топлива запретят, пригрозил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Или же придется регламентировать объемы и уровни цен на оптовом рынке.Остановить рост любой ценойЕсли правительство все же наложит запрет на поставки бензина за границу, то цены не изменятся до конца лета или даже сентября, считает Антон Гринштейн, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton.В случае если ограничений не будет, то 92-й к осени подорожает до 45,95 рубля за литр, а 95-й приблизится к отметке 51. К концу года темп роста ускорится — до 46,80 и 52 рублей соответственно.Но министр энергетики все же настроен оптимистично. "Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной стоимости на заправках для конечного потребителя", — сказал Николай Шульгинов.Для сдерживания с 2019 года запустили так называемый демпфирующий — предотвращающий колебания — механизм, напомнил глава ведомства. Действует он так: рассчитывают разницу между экспортной ценой топлива и индикативной внутренней. Если она положительная (то есть продавать за границу выгоднее, чем поставлять на внутренний рынок) — крупные нефтяники получают субсидии. Если отрицательная, то компании платят в бюджет.Между тем независимые заправки такого маневра лишены. Они попросту терпят убытки. Так продолжается с марта, и сейчас они на грани банкротства. В 2021-м в России работают 23 тысячи АЗС. Треть принадлежит крупным нефтяным компаниям. Остальные — независимые.В розничном секторе высокая конкуренция, но все упирается в правило, по которому рост стоимости топлива на автозаправках не должен превышать инфляцию. Тем временем мировая экономика восстанавливается, увеличивается спрос. Оптовые цены пошли резко в гору, к ним подтягиваются розничные. Но они ограничены инфляцией. В результате доходность АЗС ниже той суммы, которая необходима для покрытия текущих расходов, уплаты налогов, оплаты кредитов и так далее.По данным исследовательской группы "Петромаркет", общую убыточность торговли на АЗС 92-м бензином наблюдают с начала года. Околонулевая маржинальность реализации АИ-95 — с марта. К середине июля средняя по стране чистая маржа розничной продажи 92-го составила минус 1,3 рубля за литр. А 95-го и летних сортов дизельного топлива — минус 30 копеек за литр. Если крупные нефтяные компании могут компенсировать потери в других видах бизнеса, то у "мелких лавочников" такой возможности нет.Демпфер: лечит или калечитПо словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, правила ценообразования лишь купируют рост оптовых и розничных цен. Поэтому в будущем подорожание неизбежно.На рынок влияет фискальная политика — скажем, если повышается налоговая нагрузка на внутренний рынок, то она же падает на экспорт. Это тоже разгоняет оптовые цены. А поскольку крупные нефтяники доминируют на локальных рынках и они не переписывают табло, независимые АЗС следуют за ними. С 2014-го по 2021-й акцизы на бензин и дизельное топливо выросли практически в три раза. Это заложено в Налоговый кодекс, они индексируются примерно на четыре процента ежегодно. Экспортная пошлина снизилась на 95 процентов с 2014 года. Понятно, что в такой ситуации поставлять за границу более выгодно.Демпфер в правительстве обсуждают постоянно. Так, в мае скорректировали его параметры для нефтепродуктов. Минэнерго рассчитывало, что в июне рост цен остановится на весь год. Но этого не произошло. Вице-премьер Александр Новак 22 июня провел совещание с топ-менеджерами нефтяных компаний. Решили все-таки не предпринимать кардинальных шагов на рынке топлива. По крайней мере, не регулировать его до получения итогов третьего квартала.Аналитики считают: нынешние изменения цен, возможно, вынудят правительство поторопиться. Власти попытаются сдержать рост на бирже и в рознице через договоренности с крупнейшими нефтяными компаниями.Впрочем, никакой демпфер не сработает, если разница между экспортными и внутренними ценами останется значительной. Сейчас по АИ-95 превышение составляет почти 13 тысяч рублей за тонну, или 21,5 процента.По мнению аналитиков, необходим механизм, при котором нефтепереработчикам будет все равно, куда направлять на продажу топливо — на отечественный рынок или на внешний.

https://ria.ru/20210722/benzin-1742396115.html

https://ria.ru/20210720/neft-1741921166.html

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россия, цены на нефть, цены, бензин, экономика