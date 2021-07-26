https://ria.ru/20210726/tabak-1742987660.html

Эксперт: целью регулирования рынка сигарет должен быть отказ от курения

Эксперт: целью регулирования рынка сигарет должен быть отказ от курения - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт: целью регулирования рынка сигарет должен быть отказ от курения

Лицензирование производства и оптовой торговли табачной продукцией надо распространить и на розничную торговлю, что, по сути, предполагает такую глобальную... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:45

2021-07-26T18:45

2021-07-26T18:45

россия

павел шапкин

курение

сигареты

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

philip morris international

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Лицензирование производства и оптовой торговли табачной продукцией надо распространить и на розничную торговлю, что, по сути, предполагает такую глобальную цель, как полный отказ от курения в стране, заявил РИА Новости председатель Национального союза зашиты прав потребителей Павел Шапкин.Минфин РФ разработал и опубликовал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий в России, согласно которому, в частности, предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией."Цель предложенных поправок – увеличить собираемость налогов. Но надо пойти дальше – ввести такой обязательный элемент регулирования, как механизм квотирования – на производство и розничную продажу. Это - основные факторы отказа от курения к 2030 году – цели, которую на наш взгляд, должен преследовать закон - по примеру Великобритании. Будет отличный результат, если эта цель будет выполнена хотя бы на 60%", - сказал Шапкин.Подорожание сигарет уже заложено регуляторной политикой Минфина, продолжил собеседник агентства, пояснив, что на их стоимость влияет, прежде всего, размер акцизов, которые на ближайшие три года уже определены правительством. Но сама себестоимость этой продукции невысокая: например, технология, разработанная в Америке еще в 50-х годах, предполагает себестоимость производства одной тысячи сигарет, или 50 пачек, в один доллар.Таким образом, "цена сигарет в рознице – в основном акцизы и маркетинг", заметил эксперт, поэтому во главу угла законопроекта надо ставить цель такую же, как в Великобритании – полный отказ от табака к 2030 году. "Конечной целью регулирования он видит квотирование – точек продаж, физических объемов производства, как регулирование по отношению к спирту, которое применялось до 2006 года", - сказал Шапкин.Квоты, по его мнению, должны пересматриваться в сторону снижения - на 10% ежегодно, а ставки акцизов, наоборот, повышаться на такую же величину, то есть "плавное снижение объема квот и сокращение до нуля к 2030 году".Всепартийная парламентская группа Великобритании (APPG) в июне призвала правительство страны рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста продажи сигарет с 18 до 21 года, а также предложила меры для достижения цели отказа от курения в стране к 2030 году. Гендиректор Philip Morris International Яцек Ольчак сообщил на прошлой неделе, что компания в ближайшие десять лет откажется от продажи традиционных сигарет в Великобритании.

https://ria.ru/20210604/alkogol-1735551244.html

https://ria.ru/20210714/kurenie-1741174461.html

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россия, павел шапкин, курение, сигареты, министерство финансов рф (минфин россии), сша, philip morris international, экономика