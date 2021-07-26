https://ria.ru/20210726/svyaschenniki-1742954062.html

Треть подозреваемых по делам о педофилии в Польше - священники

Треть подозреваемых по делам о педофилии в Польше - священники - РИА Новости, 26.07.2021

Треть подозреваемых по делам о педофилии в Польше - священники

Около 30% дел о педофилии в Польше касаются священников, говорится в докладе Государственной комиссии по борьбе с педофилией. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:18

2021-07-26T16:18

2021-07-26T16:19

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ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Около 30% дел о педофилии в Польше касаются священников, говорится в докладе Государственной комиссии по борьбе с педофилией.В понедельник комиссия опубликовала первый отчет о результатах своей работы. В документе, насчитывающем более 250 страниц, содержатся среди прочего результаты изучения судебных дел и рекомендации, направленные в органы государственной власти."В докладе государственной комиссии мы представили ряд цифр по расследованным делам и заявлениям, которые были направлены нам напрямую. За каждым из этих дел, о чем мы обязаны помнить, стоят конкретные люди, прежде всего беззащитные дети, которые пострадали. Эти материалы поражают и в то же время являются фактором, который велит нам не прекращать борьбу с такими отвратительными преступлениями", - заявил один из авторов доклада Блажей Кметяк.Из документа следует, что комиссия, созданная в 2019 году, вела в общей сложности 349 дел, как направленных ей, так и принятых по собственной инициативе. В прокуратуру комиссия направила 137 заявлений, 36 из которых касались несообщения о возможном совершении преступления.По делам, которыми занималась комиссия, от действий педофилов пострадали 188 девочек и 173 мальчика. В остальных случаях информация о поле жертвы отсутствовала. Младшему пострадавшему ребенку был всего год, а старшему - 16 лет. "В 22 случаях пострадавшими являются лица в возрасте до 3 лет. В 71 поступившем в государственную комиссию деле пострадавшими являются лица в возрасте от 3 до 10 лет", - говорится в докладе.По данным комиссии, подавляющее большинство потенциальных виновников - мужчины (275 из 292, или 94%). Из доклада также следует, что в более чем 64% случаев педофилии виновниками стали посторонние лица для пострадавших детей. Еще , 35,6% виновников - члены семьи пострадавших, 23,3% – родители.Как сообщила комиссия, среди заявлений в отношении лиц, не связанных с семьей пострадавших, большинство подозреваемых - священники. Служители церкви подозреваются по 100 подобным делам, или около 30%. Сообщается, что 55 из этих заявлений комиссия передала в прокуратуру, в том числе 36 из них касаются несообщения о преступлении в правоохранительные органы.Комиссия рекомендовала придать приоритетный характер уголовным делам, связанным с педофилией, а также создать институт детского адвоката.

https://ria.ru/20210629/pedofiliya-1739096980.html

https://ria.ru/20210628/pedofil-1738880892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, польша, в мире