Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210726/svyaschenniki-1742954062.html
Треть подозреваемых по делам о педофилии в Польше - священники
Треть подозреваемых по делам о педофилии в Польше - священники - РИА Новости, 26.07.2021
Треть подозреваемых по делам о педофилии в Польше - священники
Около 30% дел о педофилии в Польше касаются священников, говорится в докладе Государственной комиссии по борьбе с педофилией. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:18
2021-07-26T16:19
религия и мировоззрение
религия
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149183/65/1491836514_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_67ce6215028791a3d69716477d548d82.jpg
ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Около 30% дел о педофилии в Польше касаются священников, говорится в докладе Государственной комиссии по борьбе с педофилией.В понедельник комиссия опубликовала первый отчет о результатах своей работы. В документе, насчитывающем более 250 страниц, содержатся среди прочего результаты изучения судебных дел и рекомендации, направленные в органы государственной власти."В докладе государственной комиссии мы представили ряд цифр по расследованным делам и заявлениям, которые были направлены нам напрямую. За каждым из этих дел, о чем мы обязаны помнить, стоят конкретные люди, прежде всего беззащитные дети, которые пострадали. Эти материалы поражают и в то же время являются фактором, который велит нам не прекращать борьбу с такими отвратительными преступлениями", - заявил один из авторов доклада Блажей Кметяк.Из документа следует, что комиссия, созданная в 2019 году, вела в общей сложности 349 дел, как направленных ей, так и принятых по собственной инициативе. В прокуратуру комиссия направила 137 заявлений, 36 из которых касались несообщения о возможном совершении преступления.По делам, которыми занималась комиссия, от действий педофилов пострадали 188 девочек и 173 мальчика. В остальных случаях информация о поле жертвы отсутствовала. Младшему пострадавшему ребенку был всего год, а старшему - 16 лет. "В 22 случаях пострадавшими являются лица в возрасте до 3 лет. В 71 поступившем в государственную комиссию деле пострадавшими являются лица в возрасте от 3 до 10 лет", - говорится в докладе.По данным комиссии, подавляющее большинство потенциальных виновников - мужчины (275 из 292, или 94%). Из доклада также следует, что в более чем 64% случаев педофилии виновниками стали посторонние лица для пострадавших детей. Еще , 35,6% виновников - члены семьи пострадавших, 23,3% – родители.Как сообщила комиссия, среди заявлений в отношении лиц, не связанных с семьей пострадавших, большинство подозреваемых - священники. Служители церкви подозреваются по 100 подобным делам, или около 30%. Сообщается, что 55 из этих заявлений комиссия передала в прокуратуру, в том числе 36 из них касаются несообщения о преступлении в правоохранительные органы.Комиссия рекомендовала придать приоритетный характер уголовным делам, связанным с педофилией, а также создать институт детского адвоката.
https://ria.ru/20210629/pedofiliya-1739096980.html
https://ria.ru/20210628/pedofil-1738880892.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149183/65/1491836514_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_31ee533568dde238a44df74a234c49d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, польша, в мире
16:18 26.07.2021 (обновлено: 16:19 26.07.2021)
 

Треть подозреваемых по делам о педофилии в Польше - священники

© РИА Новости / Ольга ХрульКрестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Ольга Хруль
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Около 30% дел о педофилии в Польше касаются священников, говорится в докладе Государственной комиссии по борьбе с педофилией.
В понедельник комиссия опубликовала первый отчет о результатах своей работы. В документе, насчитывающем более 250 страниц, содержатся среди прочего результаты изучения судебных дел и рекомендации, направленные в органы государственной власти.
"В докладе государственной комиссии мы представили ряд цифр по расследованным делам и заявлениям, которые были направлены нам напрямую. За каждым из этих дел, о чем мы обязаны помнить, стоят конкретные люди, прежде всего беззащитные дети, которые пострадали. Эти материалы поражают и в то же время являются фактором, который велит нам не прекращать борьбу с такими отвратительными преступлениями", - заявил один из авторов доклада Блажей Кметяк.
Из документа следует, что комиссия, созданная в 2019 году, вела в общей сложности 349 дел, как направленных ей, так и принятых по собственной инициативе. В прокуратуру комиссия направила 137 заявлений, 36 из которых касались несообщения о возможном совершении преступления.
Церемония Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, вновь прошла на пустой площади из-за пандемии коронавируса. - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 18:12Религия и мировоззрение
Польских священников вновь обвинили в педофилии
По делам, которыми занималась комиссия, от действий педофилов пострадали 188 девочек и 173 мальчика. В остальных случаях информация о поле жертвы отсутствовала. Младшему пострадавшему ребенку был всего год, а старшему - 16 лет. "В 22 случаях пострадавшими являются лица в возрасте до 3 лет. В 71 поступившем в государственную комиссию деле пострадавшими являются лица в возрасте от 3 до 10 лет", - говорится в докладе.
По данным комиссии, подавляющее большинство потенциальных виновников - мужчины (275 из 292, или 94%). Из доклада также следует, что в более чем 64% случаев педофилии виновниками стали посторонние лица для пострадавших детей. Еще , 35,6% виновников - члены семьи пострадавших, 23,3% – родители.
Как сообщила комиссия, среди заявлений в отношении лиц, не связанных с семьей пострадавших, большинство подозреваемых - священники. Служители церкви подозреваются по 100 подобным делам, или около 30%. Сообщается, что 55 из этих заявлений комиссия передала в прокуратуру, в том числе 36 из них касаются несообщения о преступлении в правоохранительные органы.
Комиссия рекомендовала придать приоритетный характер уголовным делам, связанным с педофилией, а также создать институт детского адвоката.
Президентский пул журналистов в Ватикане перед прибытием в Апостольский дворец президента РФ Владимира Путина.
28 июня, 12:13Религия и мировоззрение
Ватикан изучает дело кардинала, обвиняемого в покровительстве педофилам
 
Религия и мировоззрениеРелигияПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния