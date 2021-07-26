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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/sud-1742950110.html
Нетиевский и в апелляции не отсудил 9,3 миллиона у "Уральских пельменей"
Нетиевский и в апелляции не отсудил 9,3 миллиона у "Уральских пельменей" - РИА Новости, 26.07.2021
Нетиевский и в апелляции не отсудил 9,3 миллиона у "Уральских пельменей"
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую Сергею Нетиевскому, экс-директору ООО "Творческое объединение "Уральские... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:14
2021-07-26T17:36
культура
новости культуры
шоу-бизнес
сергей нетиевский
уральские пельмени
девятый арбитражный апелляционный суд
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую Сергею Нетиевскому, экс-директору ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", во взыскании около 9,3 миллиона рублей с ООО "Уральские пельмени продакшн", которое учредили восемь других участников шоу.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу истца на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Как сообщил РИА Новости Нетиевский, после изучения постановления апелляционной инстанции на него будет подана кассация.Нетиевский просил взыскать компенсацию за нарушение его прав на исполнение ролей в 57 выпусках шоу "Уральские пельмени". Как заявил истец, права на исполнение он передал продюсерам по лицензионным договорам. При этом каждый договор предусматривал определенное количество показов шоу на телевидении. Однако, отметил Нетиевский, после того как количество показов было исчерпано, ответчик использовал его исполнения в 51 новой программе "Уральские пельмени. Любимое". Новые выпуски были скомпонованы из фрагментов старых.Сумму иска Нетиевский рассчитал как двукратную стоимость правомерного использования его прав на исполнение.Суд первой инстанции, отклоняя иск, согласился с доводами ответчика о том, что право на переработку первоначальных выпусков шоу "Уральские пельмени" было получено в лицензионных договорах от всех участников коллектива, включая Нетиевского.Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Сергей Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась.По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили восемь "пельменей": Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков, Попов. Основным видом деятельности предприятия указана "деятельность в области радиовещания", а дополнительными - "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" и еще 10 видов.
https://ria.ru/20210601/sud-1735150856.html
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новости культуры, шоу-бизнес, сергей нетиевский, уральские пельмени, девятый арбитражный апелляционный суд
17:14 26.07.2021 (обновлено: 17:36 26.07.2021)
 
Нетиевский и в апелляции не отсудил 9,3 миллиона у "Уральских пельменей"

Сергей Нетиевский и в апелляции не смог отсудить 9,3 миллиона рублей у "Уральских пельменей"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовогоднее шоу "Уральские пельмени"- "Борода измята"
Новогоднее шоу Уральские пельмени- Борода измята - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую Сергею Нетиевскому, экс-директору ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", во взыскании около 9,3 миллиона рублей с ООО "Уральские пельмени продакшн", которое учредили восемь других участников шоу.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу истца на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Как сообщил РИА Новости Нетиевский, после изучения постановления апелляционной инстанции на него будет подана кассация.
Нетиевский просил взыскать компенсацию за нарушение его прав на исполнение ролей в 57 выпусках шоу "Уральские пельмени". Как заявил истец, права на исполнение он передал продюсерам по лицензионным договорам. При этом каждый договор предусматривал определенное количество показов шоу на телевидении. Однако, отметил Нетиевский, после того как количество показов было исчерпано, ответчик использовал его исполнения в 51 новой программе "Уральские пельмени. Любимое". Новые выпуски были скомпонованы из фрагментов старых.
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1 июня, 19:00Культура
"Уральские пельмени" не отсудили 200 миллионов рублей у Нетиевского
Сумму иска Нетиевский рассчитал как двукратную стоимость правомерного использования его прав на исполнение.
Суд первой инстанции, отклоняя иск, согласился с доводами ответчика о том, что право на переработку первоначальных выпусков шоу "Уральские пельмени" было получено в лицензионных договорах от всех участников коллектива, включая Нетиевского.
Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и Сергей Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась.
По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили восемь "пельменей": Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков, Попов. Основным видом деятельности предприятия указана "деятельность в области радиовещания", а дополнительными - "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" и еще 10 видов.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесСергей НетиевскийУральские пельмениДевятый арбитражный апелляционный суд
 
 
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