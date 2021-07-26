Нургалиев рассказал о планах Узбекистана по выпуску "Спутника V"
Замсекретаря Совбеза Нургалиев: Узбекистан планирует в ближайшее время начать выпуск "Спутника V"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Узбекистан планирует в ближайшее время приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
В интервью "Российской газете" Нургалиев отметил, что Россия будет оказываться помощь и поддержку странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в области борьбы с биологическими угрозами, распространением опасных инфекционных заболеваний.
"И здесь уместно отметить, что пандемия COVID-19 показала сложность решения этой проблемы и еще раз акцентировала приоритеты сотрудничества нашего государства с партнерами по СНГ. Именно в страны СНГ Россия в первую очередь осуществляла поставки тестов, медикаментов, оказывала всестороннюю методическую и медицинскую помощь", - сказал Нургалиев.
Он напомнил, что в государствах СНГ началось активное применение вакцины "Спутник V", она зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.
"В Белоруссии и Казахстане налажено ее производство по российским технологиям, а в Узбекистане планируется приступить к выпуску вакцины в ближайшее время", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.
Россия и Узбекистан договорились о локализации производства "Спутника V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил РИА Новости в конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.