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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/sputnikv-1742964172.html
Нургалиев рассказал о планах Узбекистана по выпуску "Спутника V"
Нургалиев рассказал о планах Узбекистана по выпуску "Спутника V" - РИА Новости, 26.07.2021
Нургалиев рассказал о планах Узбекистана по выпуску "Спутника V"
Узбекистан планирует в ближайшее время приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:06
2021-07-26T17:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
рашид нургалиев
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Узбекистан планирует в ближайшее время приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.В интервью "Российской газете" Нургалиев отметил, что Россия будет оказываться помощь и поддержку странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в области борьбы с биологическими угрозами, распространением опасных инфекционных заболеваний."И здесь уместно отметить, что пандемия COVID-19 показала сложность решения этой проблемы и еще раз акцентировала приоритеты сотрудничества нашего государства с партнерами по СНГ. Именно в страны СНГ Россия в первую очередь осуществляла поставки тестов, медикаментов, оказывала всестороннюю методическую и медицинскую помощь", - сказал Нургалиев.Он напомнил, что в государствах СНГ началось активное применение вакцины "Спутник V", она зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.Россия и Узбекистан договорились о локализации производства "Спутника V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил РИА Новости в конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, рашид нургалиев, узбекистан, в мире
17:06 26.07.2021
 
Нургалиев рассказал о планах Узбекистана по выпуску "Спутника V"

Замсекретаря Совбеза Нургалиев: Узбекистан планирует в ближайшее время начать выпуск "Спутника V"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Узбекистан планирует в ближайшее время приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
В интервью "Российской газете" Нургалиев отметил, что Россия будет оказываться помощь и поддержку странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в области борьбы с биологическими угрозами, распространением опасных инфекционных заболеваний.
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"И здесь уместно отметить, что пандемия COVID-19 показала сложность решения этой проблемы и еще раз акцентировала приоритеты сотрудничества нашего государства с партнерами по СНГ. Именно в страны СНГ Россия в первую очередь осуществляла поставки тестов, медикаментов, оказывала всестороннюю методическую и медицинскую помощь", - сказал Нургалиев.
Он напомнил, что в государствах СНГ началось активное применение вакцины "Спутник V", она зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.
"В Белоруссии и Казахстане налажено ее производство по российским технологиям, а в Узбекистане планируется приступить к выпуску вакцины в ближайшее время", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.
Россия и Узбекистан договорились о локализации производства "Спутника V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил РИА Новости в конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Рашид НургалиевУзбекистанВ мире
 
 
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