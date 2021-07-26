https://ria.ru/20210726/sputnikv-1742964172.html

Нургалиев рассказал о планах Узбекистана по выпуску "Спутника V"

Нургалиев рассказал о планах Узбекистана по выпуску "Спутника V" - РИА Новости, 26.07.2021

Нургалиев рассказал о планах Узбекистана по выпуску "Спутника V"

Узбекистан планирует в ближайшее время приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:06

2021-07-26T17:06

2021-07-26T17:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

рашид нургалиев

узбекистан

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Узбекистан планирует в ближайшее время приступить к выпуску российской вакцины "Спутник V", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.В интервью "Российской газете" Нургалиев отметил, что Россия будет оказываться помощь и поддержку странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в области борьбы с биологическими угрозами, распространением опасных инфекционных заболеваний."И здесь уместно отметить, что пандемия COVID-19 показала сложность решения этой проблемы и еще раз акцентировала приоритеты сотрудничества нашего государства с партнерами по СНГ. Именно в страны СНГ Россия в первую очередь осуществляла поставки тестов, медикаментов, оказывала всестороннюю методическую и медицинскую помощь", - сказал Нургалиев.Он напомнил, что в государствах СНГ началось активное применение вакцины "Спутник V", она зарегистрирована в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.Россия и Узбекистан договорились о локализации производства "Спутника V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, заявил РИА Новости в конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

узбекистан

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, рашид нургалиев, узбекистан, в мире