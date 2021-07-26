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Йоркширский терьер спас десятилетнюю хозяйку от койота втрое больше себя
Йоркширский терьер спас десятилетнюю хозяйку от койота втрое больше себя - РИА Новости, 26.07.2021
Йоркширский терьер спас десятилетнюю хозяйку от койота втрое больше себя
В Торонто йоркширский терьер весом в четыре с половиной килограмма спас от койота десятилетнюю девочку, передает CTV News. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:29
2021-07-26T13:29
2021-07-26T13:51
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торонто
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Торонто йоркширский терьер весом в четыре с половиной килограмма спас от койота десятилетнюю девочку, передает CTV News.По словам маленькой хозяйки, она гуляла с собакой по кличке Мэйси, когда их начал преследовать койот. Девочке пришлось бросить поводок, так как собака не захотела следовать за ней.Соседские камеры видеонаблюдения сняли, как Мэйси вступила в драку с огромным животным и спугнула его, пока хозяйка убегала.По сведениям телеканала, собака получила раны и сейчас проходит лечение у ветеринара, но прогнозы по выздоровлению позитивные.
https://ria.ru/20210604/kotenok-1735734878.html
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канада, торонто, происшествия
13:29 26.07.2021 (обновлено: 13:51 26.07.2021)
Йоркширский терьер спас десятилетнюю хозяйку от койота втрое больше себя
В Канаде йоркширский терьер весом 4,5 килограмма спас десятилетнюю девочку от нападения койота