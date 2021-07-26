https://ria.ru/20210726/spasenie-1742912992.html

Йоркширский терьер спас десятилетнюю хозяйку от койота втрое больше себя

Йоркширский терьер спас десятилетнюю хозяйку от койота втрое больше себя - РИА Новости, 26.07.2021

Йоркширский терьер спас десятилетнюю хозяйку от койота втрое больше себя

В Торонто йоркширский терьер весом в четыре с половиной килограмма спас от койота десятилетнюю девочку, передает CTV News. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:29

2021-07-26T13:29

2021-07-26T13:51

канада

торонто

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742912429_0:105:1860:1151_1920x0_80_0_0_114994a9580a2c4415261079684b8f43.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Торонто йоркширский терьер весом в четыре с половиной килограмма спас от койота десятилетнюю девочку, передает CTV News.По словам маленькой хозяйки, она гуляла с собакой по кличке Мэйси, когда их начал преследовать койот. Девочке пришлось бросить поводок, так как собака не захотела следовать за ней.Соседские камеры видеонаблюдения сняли, как Мэйси вступила в драку с огромным животным и спугнула его, пока хозяйка убегала.По сведениям телеканала, собака получила раны и сейчас проходит лечение у ветеринара, но прогнозы по выздоровлению позитивные.

https://ria.ru/20210604/kotenok-1735734878.html

канада

торонто

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, торонто, происшествия