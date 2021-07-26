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Белоруссия солидарна с Кубой в обороне суверенитета, заявил Лукашенко
Белоруссия солидарна с Кубой в обороне суверенитета, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.07.2021
Белоруссия солидарна с Кубой в обороне суверенитета, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля с Днем национального восстания и выказал полную солидарность Минска с... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:04
2021-07-26T14:26
мигель диас-канель
александр лукашенко
рауль кастро
куба
минск
белоруссия
гавана
в мире
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МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля с Днем национального восстания и выказал полную солидарность Минска с этой страной в обороне независимости и суверенитета, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и народ этой страны с Днем национального восстания &lt;…&gt; Александр Лукашенко выказал полную солидарность Беларуси с Кубой в обороне независимости и суверенитета государства, противостоянии внешнему давлению и вмешательству", — говорится в сообщении на сайте главы государства.По данным пресс-службы, в поздравлении подчеркивается, что Минск всегда будет надежным союзником кубинского народа на этом пути."Собственный курс развития вашей страны, основанный на высоких принципах, провозглашенных Кубинской революцией, продолжает вдохновлять миллионы людей во всем мире", — убежден Лукашенко.Он также обратил внимание, что белорусско-кубинский политический диалог основывается на взаимном доверии и понимании, а традиционное стратегическое партнерство между Минском и Гаваной служит образцом строительства международных отношений, несмотря на географическое расстояние. "Совместная работа наших правительств по интенсификации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества имеет существенный потенциал и полностью отвечает национальным интересам двух стран", — отметил белорусский лидер.Глава государства также направил поздравление бывшему лидеру Компартии Кубы Раулю Кастро. "Этот день стал символом стремления кубинцев защищать собственное достоинство и право самостоятельно строить свою жизнь. Подобные ценности остаются актуальными и сегодня. Куба принципиально и последовательно продолжает политику по безусловной защите государственного суверенитета и независимости", — указал Лукашенко.
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мигель диас-канель, александр лукашенко, рауль кастро, куба, минск, белоруссия, гавана, в мире
10:04 26.07.2021 (обновлено: 14:26 26.07.2021)
 
Белоруссия солидарна с Кубой в обороне суверенитета, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко выказал полную солидарность лидеру Кубы Мигелю Диас-Канелю

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля с Днем национального восстания и выказал полную солидарность Минска с этой страной в обороне независимости и суверенитета, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и народ этой страны с Днем национального восстания <…> Александр Лукашенко выказал полную солидарность Беларуси с Кубой в обороне независимости и суверенитета государства, противостоянии внешнему давлению и вмешательству", — говорится в сообщении на сайте главы государства.
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По данным пресс-службы, в поздравлении подчеркивается, что Минск всегда будет надежным союзником кубинского народа на этом пути.
"Собственный курс развития вашей страны, основанный на высоких принципах, провозглашенных Кубинской революцией, продолжает вдохновлять миллионы людей во всем мире", — убежден Лукашенко.
Он также обратил внимание, что белорусско-кубинский политический диалог основывается на взаимном доверии и понимании, а традиционное стратегическое партнерство между Минском и Гаваной служит образцом строительства международных отношений, несмотря на географическое расстояние. "Совместная работа наших правительств по интенсификации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества имеет существенный потенциал и полностью отвечает национальным интересам двух стран", — отметил белорусский лидер.
Глава государства также направил поздравление бывшему лидеру Компартии Кубы Раулю Кастро. "Этот день стал символом стремления кубинцев защищать собственное достоинство и право самостоятельно строить свою жизнь. Подобные ценности остаются актуальными и сегодня. Куба принципиально и последовательно продолжает политику по безусловной защите государственного суверенитета и независимости", — указал Лукашенко.
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Мигель Диас-КанельАлександр ЛукашенкоРауль КастроКубаМинскБелоруссияГаванаВ мире
 
 
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