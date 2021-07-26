https://ria.ru/20210726/smartfon-1742840723.html

Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне

Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне - РИА Новости, 26.07.2021

Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне

Интернет на телефоне стоит отключать хотя бы с целью экономии заряда батареи, а также отдыха от гаджета и экономии трафика, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T03:14

2021-07-26T03:14

2021-07-26T03:14

россия

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740441984_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_2d078130ad8643a2a7fe5052ecf1b7d9.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Интернет на телефоне стоит отключать хотя бы с целью экономии заряда батареи, а также отдыха от гаджета и экономии трафика, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Телефон может активно работать даже в фоновом режиме - ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону, поясняет специалист. Кроме того, социальные сети, мессенджеры, приложения, email-рассылки обычно устроены таким образом, чтобы постоянно возвращать человека в Сеть."Отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума", - заключает Щельцин.

https://ria.ru/20210718/wi-fi-1741711013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии, общество