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Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне
Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне - РИА Новости, 26.07.2021
Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне
Интернет на телефоне стоит отключать хотя бы с целью экономии заряда батареи, а также отдыха от гаджета и экономии трафика, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T03:14
2021-07-26T03:14
россия
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
технологии
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Интернет на телефоне стоит отключать хотя бы с целью экономии заряда батареи, а также отдыха от гаджета и экономии трафика, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Телефон может активно работать даже в фоновом режиме - ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону, поясняет специалист. Кроме того, социальные сети, мессенджеры, приложения, email-рассылки обычно устроены таким образом, чтобы постоянно возвращать человека в Сеть."Отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума", - заключает Щельцин.
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россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии, общество
03:14 26.07.2021
 
Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне

Эксперт Щельцин посоветовал отключать интернет на смартфоне с целью экономии заряда батареи

© РИА Новости / Павел БедняковДевушка со смартфоном в парке
Девушка со смартфоном в парке - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Интернет на телефоне стоит отключать хотя бы с целью экономии заряда батареи, а также отдыха от гаджета и экономии трафика, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Телефон может активно работать даже в фоновом режиме - ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону, поясняет специалист. Кроме того, социальные сети, мессенджеры, приложения, email-рассылки обычно устроены таким образом, чтобы постоянно возвращать человека в Сеть.
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"Отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума", - заключает Щельцин.
 
РоссияАНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинТехнологииОбщество
 
 
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