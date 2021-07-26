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Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне
Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне - РИА Новости, 26.07.2021
Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне
Интернет на телефоне стоит отключать хотя бы с целью экономии заряда батареи, а также отдыха от гаджета и экономии трафика, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T03:14
2021-07-26T03:14
2021-07-26T03:14
россия
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
технологии
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Интернет на телефоне стоит отключать хотя бы с целью экономии заряда батареи, а также отдыха от гаджета и экономии трафика, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Телефон может активно работать даже в фоновом режиме - ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону, поясняет специалист. Кроме того, социальные сети, мессенджеры, приложения, email-рассылки обычно устроены таким образом, чтобы постоянно возвращать человека в Сеть."Отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума", - заключает Щельцин.
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россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии, общество
Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне
Эксперт Щельцин посоветовал отключать интернет на смартфоне с целью экономии заряда батареи