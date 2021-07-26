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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210726/siriya-1742976660.html
Сирийский политик оценил перспективы ухода США из страны
Сирийский политик оценил перспективы ухода США из страны - РИА Новости, 26.07.2021
Сирийский политик оценил перспективы ухода США из страны
Американцы уйдут из Сирии, но вопрос, когда и какую разруху они оставят после себя, заявил глава Московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:52
2021-07-26T17:52
война в сирии
нур-султан
женева (город)
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американцы уйдут из Сирии, но вопрос, когда и какую разруху они оставят после себя, заявил глава Московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль."Американцы выйдут из Сирии, но вопрос, когда и как. Стратегическое решение о выходе из Сирии принято, но как это будет? Видимо, это будет так же как в Афганистане. Они попытаются выйти, оставив страну в состоянии разрухи", - сказал он во время онлайн-конференции "Сирия: поиски урегулирования десятилетнего кризиса" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Американцы много обещают, обманывают... Фактически ведь американцы отдали сирийские территории туркам и пытаются извлечь выгоду из этой ситуации. А в результате все сталкиваются со всеми. У американцев есть средства, возможности. Конечно, эти возможности ослабляются, и сирийцы все больше сплачиваются, они должны еще больше сплотиться, чтобы вытолкнуть американцев, чтобы укрепить свое государство. Вопрос – когда и как американцы уйдут и какова будет та разруха, которую они оставят после себя", - заключил он.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20210725/rakety-1742834136.html
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нур-султан, женева (город), сирия, сша, в мире
17:52 26.07.2021
 
Сирийский политик оценил перспективы ухода США из страны

Политик Кадри Джамиль: американцы уйдут из Сирии, но вопрос, когда и какую разруху они оставят

© Фото : U.S. Army / Spc. Christian SimmonsАмериканский военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии
Американский военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian Simmons
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американцы уйдут из Сирии, но вопрос, когда и какую разруху они оставят после себя, заявил глава Московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.
"Американцы выйдут из Сирии, но вопрос, когда и как. Стратегическое решение о выходе из Сирии принято, но как это будет? Видимо, это будет так же как в Афганистане. Они попытаются выйти, оставив страну в состоянии разрухи", - сказал он во время онлайн-конференции "Сирия: поиски урегулирования десятилетнего кризиса" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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"Американцы много обещают, обманывают... Фактически ведь американцы отдали сирийские территории туркам и пытаются извлечь выгоду из этой ситуации. А в результате все сталкиваются со всеми. У американцев есть средства, возможности. Конечно, эти возможности ослабляются, и сирийцы все больше сплачиваются, они должны еще больше сплотиться, чтобы вытолкнуть американцев, чтобы укрепить свое государство. Вопрос – когда и как американцы уйдут и какова будет та разруха, которую они оставят после себя", - заключил он.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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