Сирийский политик оценил перспективы ухода США из страны
Политик Кадри Джамиль: американцы уйдут из Сирии, но вопрос, когда и какую разруху они оставят
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian SimmonsАмериканский военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian Simmons
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американцы уйдут из Сирии, но вопрос, когда и какую разруху они оставят после себя, заявил глава Московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии ''Народная воля'', член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.
"Американцы выйдут из Сирии, но вопрос, когда и как. Стратегическое решение о выходе из Сирии принято, но как это будет? Видимо, это будет так же как в Афганистане. Они попытаются выйти, оставив страну в состоянии разрухи", - сказал он во время онлайн-конференции "Сирия: поиски урегулирования десятилетнего кризиса" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Американцы много обещают, обманывают... Фактически ведь американцы отдали сирийские территории туркам и пытаются извлечь выгоду из этой ситуации. А в результате все сталкиваются со всеми. У американцев есть средства, возможности. Конечно, эти возможности ослабляются, и сирийцы все больше сплачиваются, они должны еще больше сплотиться, чтобы вытолкнуть американцев, чтобы укрепить свое государство. Вопрос – когда и как американцы уйдут и какова будет та разруха, которую они оставят после себя", - заключил он.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.