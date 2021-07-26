https://ria.ru/20210726/siriya-1742893815.html

Российский генерал обвинил Европу в появлении беженцев в лагере Эль-Холь

Российский генерал обвинил Европу в появлении беженцев в лагере Эль-Холь - РИА Новости, 26.07.2021

Российский генерал обвинил Европу в появлении беженцев в лагере Эль-Холь

Некоторые европейские страны несут долю ответственности за положение беженцев в сирийском лагере Эль-Холь, заявил руководитель межведомственного... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:05

2021-07-26T12:05

2021-07-26T12:05

война в сирии

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

здоровье - общество

сирия

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576025214_0:299:1213:981_1920x0_80_0_0_981038ca5a3e51852bfedc1629504405.jpg

ДАМАСК, 26 июл – РИА Новости. Некоторые европейские страны несут долю ответственности за положение беженцев в сирийском лагере Эль-Холь, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ответственность за критическое положение в лагере "Эль-Холь" несут и европейские страны, не предпринимающие никаких решительных мер по возвращению граждан, воевавших на стороне ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.)", - отметил Мизинцев.Как уточнил начальник НЦУО, это связано с опасением будущих сложностей по их реабилитации и реинтеграции в общество.Россия же, подчеркнул Мизинцев, наладила работу в соответствии с поручением президента РФ по возвращению из Сирии детей российских граждан, в том числе из лагерей внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных сирийским властям территориях."На сегодняшний день на родину уже вернулись 215 детей", - добавил он.По словам Мизинцева, неудовлетворительные условия жизни, острая нехватка продовольствия и медикаментов в Эль-Холе, а также отсутствие прогресса в решении вопроса о возвращении обитателей лагеря в места постоянного проживания провоцируют рост социальной напряженности.В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210704/deti-1739783189.html

https://ria.ru/20210330/bezhentsy-1603535750.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, здоровье - общество, сирия, общество, в мире