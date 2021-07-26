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Российский генерал обвинил Европу в появлении беженцев в лагере Эль-Холь
Российский генерал обвинил Европу в появлении беженцев в лагере Эль-Холь - РИА Новости, 26.07.2021
Российский генерал обвинил Европу в появлении беженцев в лагере Эль-Холь
Некоторые европейские страны несут долю ответственности за положение беженцев в сирийском лагере Эль-Холь, заявил руководитель межведомственного... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:05
2021-07-26T12:05
война в сирии
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
здоровье - общество
сирия
общество
в мире
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ДАМАСК, 26 июл – РИА Новости. Некоторые европейские страны несут долю ответственности за положение беженцев в сирийском лагере Эль-Холь, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ответственность за критическое положение в лагере "Эль-Холь" несут и европейские страны, не предпринимающие никаких решительных мер по возвращению граждан, воевавших на стороне ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.)", - отметил Мизинцев.Как уточнил начальник НЦУО, это связано с опасением будущих сложностей по их реабилитации и реинтеграции в общество.Россия же, подчеркнул Мизинцев, наладила работу в соответствии с поручением президента РФ по возвращению из Сирии детей российских граждан, в том числе из лагерей внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных сирийским властям территориях."На сегодняшний день на родину уже вернулись 215 детей", - добавил он.По словам Мизинцева, неудовлетворительные условия жизни, острая нехватка продовольствия и медикаментов в Эль-Холе, а также отсутствие прогресса в решении вопроса о возвращении обитателей лагеря в места постоянного проживания провоцируют рост социальной напряженности.В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210704/deti-1739783189.html
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война в сирии, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, здоровье - общество, сирия, общество, в мире
12:05 26.07.2021
 
Российский генерал обвинил Европу в появлении беженцев в лагере Эль-Холь

Генерал-полковник Мизинцев: страны Европы несут ответственность за ситуацию в лагере Эль-Холь

© РИА НовостиДети в лагере Эль-Холь на севере Сирии
Дети в лагере Эль-Холь на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости
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ДАМАСК, 26 июл – РИА Новости. Некоторые европейские страны несут долю ответственности за положение беженцев в сирийском лагере Эль-Холь, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Ответственность за критическое положение в лагере "Эль-Холь" несут и европейские страны, не предпринимающие никаких решительных мер по возвращению граждан, воевавших на стороне ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.)", - отметил Мизинцев.
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Как уточнил начальник НЦУО, это связано с опасением будущих сложностей по их реабилитации и реинтеграции в общество.
Россия же, подчеркнул Мизинцев, наладила работу в соответствии с поручением президента РФ по возвращению из Сирии детей российских граждан, в том числе из лагерей внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных сирийским властям территориях.
"На сегодняшний день на родину уже вернулись 215 детей", - добавил он.
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По словам Мизинцева, неудовлетворительные условия жизни, острая нехватка продовольствия и медикаментов в Эль-Холе, а также отсутствие прогресса в решении вопроса о возвращении обитателей лагеря в места постоянного проживания провоцируют рост социальной напряженности.
В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Война в СирииНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевЗдоровье - ОбществоСирияОбществоВ мире
 
 
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