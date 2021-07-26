Российский генерал обвинил Европу в появлении беженцев в лагере Эль-Холь
Генерал-полковник Мизинцев: страны Европы несут ответственность за ситуацию в лагере Эль-Холь
ДАМАСК, 26 июл – РИА Новости. Некоторые европейские страны несут долю ответственности за положение беженцев в сирийском лагере Эль-Холь, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Ответственность за критическое положение в лагере "Эль-Холь" несут и европейские страны, не предпринимающие никаких решительных мер по возвращению граждан, воевавших на стороне ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.)", - отметил Мизинцев.
Как уточнил начальник НЦУО, это связано с опасением будущих сложностей по их реабилитации и реинтеграции в общество.
Россия же, подчеркнул Мизинцев, наладила работу в соответствии с поручением президента РФ по возвращению из Сирии детей российских граждан, в том числе из лагерей внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных сирийским властям территориях.
"На сегодняшний день на родину уже вернулись 215 детей", - добавил он.
По словам Мизинцева, неудовлетворительные условия жизни, острая нехватка продовольствия и медикаментов в Эль-Холе, а также отсутствие прогресса в решении вопроса о возвращении обитателей лагеря в места постоянного проживания провоцируют рост социальной напряженности.
В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.
* Запрещенная в России террористическая организация