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Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за подделку удостоверений силовиков
Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за подделку удостоверений силовиков - РИА Новости, 26.07.2021
Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за подделку удостоверений силовиков
Кировским районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф местному жителю Антону Тишакову, который на протяжении пяти лет подделывал различные документы, включая... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:23
2021-07-26T15:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл – РИА Новости. Кировским районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф местному жителю Антону Тишакову, который на протяжении пяти лет подделывал различные документы, включая удостоверения сотрудников силовых ведомств, сообщает УФСБ России по Ростовской области.По информации ведомства, на протяжении пяти лет Тишаков принимал заказы и подделывал различные документы, которые продавал через интернет.По полученным данным, за это время он успел продать более 250 документов, среди которых служебные удостоверения ФСБ, МВД, СК России, судов, прокуратуры и администраций. Также он подделывал свидетельства о заключении и расторжении брака, свидетельства о рождении и смерти, дипломы об образовании, водительские удостоверения и документы на автомобили.Уголовное дело в отношении него было возбуждено по части 1 статьи 327 УК России "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"."Кировским районным судом он был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
15:23 26.07.2021
 
Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за подделку удостоверений силовиков

Районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал местного жителя за подделку удостоверений силовиков

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл – РИА Новости. Кировским районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф местному жителю Антону Тишакову, который на протяжении пяти лет подделывал различные документы, включая удостоверения сотрудников силовых ведомств, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
По информации ведомства, на протяжении пяти лет Тишаков принимал заказы и подделывал различные документы, которые продавал через интернет.
По полученным данным, за это время он успел продать более 250 документов, среди которых служебные удостоверения ФСБ, МВД, СК России, судов, прокуратуры и администраций. Также он подделывал свидетельства о заключении и расторжении брака, свидетельства о рождении и смерти, дипломы об образовании, водительские удостоверения и документы на автомобили.
Уголовное дело в отношении него было возбуждено по части 1 статьи 327 УК России "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
"Кировским районным судом он был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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