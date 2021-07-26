14:38 26.07.2021 (обновлено: 15:13 26.07.2021)
Онищенко выступил против замены завтраков в школах на денежные сертификаты
Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко раскритиковал замену школьных завтраков на денежные сертификаты
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал принципиально неверным подходом введение альтернативы школьным завтракам в виде денежных сертификатов на продукты, так как недобросовестные родители могут использовать эти средства в личных целях, в таком случае ребенок останется голодным.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) предложил разрешить родителям учащихся 1-4 классов заменять бесплатные завтраки в школах на денежные сертификаты для приобретения продуктов.
"Я считаю, что это принципиально неверный подход, потому что до ребенка он (сертификат - ред.) доходить не будет. Они (деньги - ред.) будут использованы недобросовестными родителями в других целях", - сказал РИА Новости Онищенко.
Также, по его словам, питание в школе регулируется с привлечением медиков, при этом дома такая процедура невозможна.
"Что касается социального питания, когда мы даем его детям социально сниженным, то там вообще международный принцип - не отдавать деньгами, а давать продуктами, потому что в семьях с социально сниженной активностью эти деньги уйдут на другие родительские нужды, начиная от алкоголя и на все другое", - добавил Онищенко.
Кроме этого, он подчеркнул, что школа является единственной возможностью реального влияния на здоровье детей через питание. "И то, что мы сегодня кормим порядка семи миллионов детей - это большое достижение. И надо двигаться в направлении расширения этого", - отметил он.