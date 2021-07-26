https://ria.ru/20210726/shkola-1742929606.html

Онищенко выступил против замены завтраков в школах на денежные сертификаты

Онищенко выступил против замены завтраков в школах на денежные сертификаты - РИА Новости, 26.07.2021

Онищенко выступил против замены завтраков в школах на денежные сертификаты

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал принципиально неверным подходом введение альтернативы школьным завтракам в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:38

2021-07-26T14:38

2021-07-26T15:13

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

школа

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал принципиально неверным подходом введение альтернативы школьным завтракам в виде денежных сертификатов на продукты, так как недобросовестные родители могут использовать эти средства в личных целях, в таком случае ребенок останется голодным.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) предложил разрешить родителям учащихся 1-4 классов заменять бесплатные завтраки в школах на денежные сертификаты для приобретения продуктов.Также, по его словам, питание в школе регулируется с привлечением медиков, при этом дома такая процедура невозможна."Что касается социального питания, когда мы даем его детям социально сниженным, то там вообще международный принцип - не отдавать деньгами, а давать продуктами, потому что в семьях с социально сниженной активностью эти деньги уйдут на другие родительские нужды, начиная от алкоголя и на все другое", - добавил Онищенко.Кроме этого, он подчеркнул, что школа является единственной возможностью реального влияния на здоровье детей через питание. "И то, что мы сегодня кормим порядка семи миллионов детей - это большое достижение. И надо двигаться в направлении расширения этого", - отметил он.

https://ria.ru/20210719/obschestvo-1741940633.html

https://rsport.ria.ru/20210607/zavtrak-1735918314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, школа, общество