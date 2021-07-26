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Онищенко выступил против замены завтраков в школах на денежные сертификаты
Онищенко выступил против замены завтраков в школах на денежные сертификаты - РИА Новости, 26.07.2021
Онищенко выступил против замены завтраков в школах на денежные сертификаты
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал принципиально неверным подходом введение альтернативы школьным завтракам в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:38
2021-07-26T15:13
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
школа
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал принципиально неверным подходом введение альтернативы школьным завтракам в виде денежных сертификатов на продукты, так как недобросовестные родители могут использовать эти средства в личных целях, в таком случае ребенок останется голодным.Ранее первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) предложил разрешить родителям учащихся 1-4 классов заменять бесплатные завтраки в школах на денежные сертификаты для приобретения продуктов.Также, по его словам, питание в школе регулируется с привлечением медиков, при этом дома такая процедура невозможна."Что касается социального питания, когда мы даем его детям социально сниженным, то там вообще международный принцип - не отдавать деньгами, а давать продуктами, потому что в семьях с социально сниженной активностью эти деньги уйдут на другие родительские нужды, начиная от алкоголя и на все другое", - добавил Онищенко.Кроме этого, он подчеркнул, что школа является единственной возможностью реального влияния на здоровье детей через питание. "И то, что мы сегодня кормим порядка семи миллионов детей - это большое достижение. И надо двигаться в направлении расширения этого", - отметил он.
https://ria.ru/20210719/obschestvo-1741940633.html
https://rsport.ria.ru/20210607/zavtrak-1735918314.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, школа, общество
14:38 26.07.2021 (обновлено: 15:13 26.07.2021)
 
Онищенко выступил против замены завтраков в школах на денежные сертификаты

Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко раскритиковал замену школьных завтраков на денежные сертификаты

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал принципиально неверным подходом введение альтернативы школьным завтракам в виде денежных сертификатов на продукты, так как недобросовестные родители могут использовать эти средства в личных целях, в таком случае ребенок останется голодным.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) предложил разрешить родителям учащихся 1-4 классов заменять бесплатные завтраки в школах на денежные сертификаты для приобретения продуктов.
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"Я считаю, что это принципиально неверный подход, потому что до ребенка он (сертификат - ред.) доходить не будет. Они (деньги - ред.) будут использованы недобросовестными родителями в других целях", - сказал РИА Новости Онищенко.
Также, по его словам, питание в школе регулируется с привлечением медиков, при этом дома такая процедура невозможна.
"Что касается социального питания, когда мы даем его детям социально сниженным, то там вообще международный принцип - не отдавать деньгами, а давать продуктами, потому что в семьях с социально сниженной активностью эти деньги уйдут на другие родительские нужды, начиная от алкоголя и на все другое", - добавил Онищенко.
Кроме этого, он подчеркнул, что школа является единственной возможностью реального влияния на здоровье детей через питание. "И то, что мы сегодня кормим порядка семи миллионов детей - это большое достижение. И надо двигаться в направлении расширения этого", - отметил он.
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7 июня, 15:30ЗОЖ
Врач перечислила самые опасные для завтрака продукты
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоШколаОбщество
 
 
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