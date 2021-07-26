https://ria.ru/20210726/sfu-1742495281.html

Ученые нашли новый способ обнаружить токсичные вещества в воде

Ученые нашли новый способ обнаружить токсичные вещества в воде - РИА Новости, 26.07.2021

Ученые нашли новый способ обнаружить токсичные вещества в воде

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из других российских вузов предложили новый простой метод выявления мышьяка в воде. Для... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T03:00

2021-07-26T03:00

2021-07-26T03:00

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

красноярский край

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из других российских вузов предложили новый простой метод выявления мышьяка в воде. Для этого они сконструировали специальные картриджи и разработали уникальные, нетоксичные сорбенты. Данный способ поможет контролировать качество питьевой воды в местах, где есть риск повышенного содержания мышьяка из-за близости производств, отметили эксперты. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytica Chimica Acta.По словам специалистов СФУ, мышьяк в очень малых дозах необходим для кроветворной функции человека. Однако его чрезмерное употребление, например, вместе с водой, опасно для здоровья и может привести к онкологическим и иммунным заболеваниям. По этой причине его количество важно контролировать. Особенно в регионах, где находятся горнорудные предприятия и производства по добыче цветных металлов.Ученые предложили новый простой метод для контроля качества воды, с помощью которого можно легко обнаружить две формы мышьяка (III и V). Его легко организовать, так как для проведения анализа не требуется сложной пробоподготовки с использованием кислот, токсичных растворителей и высоких температур. Для этого понадобится всего лишь два картриджа, заполненные сорбентами (поглотителями), которые разработали в лаборатории СФУ. Создание этих веществ было ключевым этапом исследования."Уникальность новых сорбентов состоит в простоте их синтеза. Чтобы их получить, нужны только водные растворы с использованием доступных реагентов: дешевых, распространенных, нетоксичных. Технология не использует такие вещества, как толуол, ацетонитрил, сероуглерод, силоксаны и прочее сырье, применяемое при химическом модифицировании поверхности", — прокомментировала научный сотрудник научно-исследовательского инженерного центра "Кристалл" СФУ, доцент кафедры физической и неорганической химии Института цветных металлов и материаловедения СФУ Светлана Дидух-Шадрина.Для создания сорбентов авторы исследования использовали послойный метод нанесения органических реагентов на неорганические оксиды. Это может сделать любой научный сотрудник химической лаборатории, а не только специально обученный химик-синтетик, что является дополнительным преимуществом технологии, считают ученые."Мы взяли распространенные неорганические оксиды, которые можно найти в любой химической лаборатории — оксиды кремния, оксиды циркония или титана. На их поверхность последовательно нанесли два слоя. Первый — слой полимерных полиаминов, которые обладают низкой токсичностью, биологической разлагаемостью, нелетучестью, то есть являются экологически безопасными. Таким образом, полученные сорбенты относятся к "зеленой химии"", — отметила Дидух-Шадрина.Как объяснили специалисты, полиамины обладают положительным зарядом. Такие сорбенты эффективно извлекают из водных растворов отрицательно заряженные формы, к которым относится мышьяк (V). Для извлечения мышьяка (III) использовали селективный реагент (второй слой) — унитиол. Это широко используемый препарат в фармакологии для дезинтоксикации организма при отравлении тяжелыми металлами."Разделение разновидностей мышьяка (III и V) возможно прямо на месте забора воды. Для этого образец пропускают сначала через первый картридж, где оседает мышьяк (V), далее через второй, где происходит выделение мышьяка (III). Затем картриджи доставляют в лабораторию для более подробного анализа", — рассказала Светлана Дидух-Шадрина.Разработанный исследователями сорбент, как отметили эксперты, является уникальной базой для создания широкого класса сорбентов с заданными свойствами. На данный момент ученые СФУ, используя данную платформу, разрабатывают способ разделения и последующего определения неорганических форм селена и меди. Также запланировано применение синтезированных сорбентов для разделения и определения различных ксенобиотиков, в частности, антибиотиков, гербицидов и пестицидов.В исследовании также принимали участие сотрудники Тувинского государственного университета и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта № 20-43-240006.

https://ria.ru/20201214/sfu-1588778189.html

https://ria.ru/20210323/sfu-1602301257.html

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россия, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, красноярский край