https://ria.ru/20210726/sertifikaty-1743015772.html
Россия и Таиланд планируют признать сертификаты о вакцинации
Россия и Таиланд планируют признать сертификаты о вакцинации - РИА Новости, 26.07.2021
Россия и Таиланд планируют признать сертификаты о вакцинации
Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:14
2021-07-26T23:14
2021-07-26T23:16
туризм
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
таиланд
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.В понедельник в формате видеоконференцсвязи состоялись консультации Роспотребнадзора с министерством здравоохранения Таиланда по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, уточнили в ведомстве."Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Итогом консультаций стали также договоренность развивать взаимодействие по лабораторной диагностике, включая проведение сравнительных исследований по диагностике COVID-19 тест-системами, используемыми в России и Таиланде, разработка и применение вакцин, исследования популяционного иммунитета, отмечается в материале.
https://ria.ru/20210719/bailand-1741891417.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таиланд
23:14 26.07.2021 (обновлено: 23:16 26.07.2021)
Россия и Таиланд планируют признать сертификаты о вакцинации
Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации COVID-19
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости
. Россия
и Таиланд
намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора
.
В понедельник в формате видеоконференцсвязи состоялись консультации Роспотребнадзора с министерством здравоохранения Таиланда по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, уточнили в ведомстве.
"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Итогом консультаций стали также договоренность развивать взаимодействие по лабораторной диагностике, включая проведение сравнительных исследований по диагностике COVID-19 тест-системами, используемыми в России и Таиланде, разработка и применение вакцин, исследования популяционного иммунитета, отмечается в материале.