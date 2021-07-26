https://ria.ru/20210726/sertifikaty-1743015772.html

Россия и Таиланд планируют признать сертификаты о вакцинации

Россия и Таиланд планируют признать сертификаты о вакцинации - РИА Новости, 26.07.2021

Россия и Таиланд планируют признать сертификаты о вакцинации

Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T23:14

2021-07-26T23:14

2021-07-26T23:16

туризм

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

таиланд

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.В понедельник в формате видеоконференцсвязи состоялись консультации Роспотребнадзора с министерством здравоохранения Таиланда по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, уточнили в ведомстве."Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Итогом консультаций стали также договоренность развивать взаимодействие по лабораторной диагностике, включая проведение сравнительных исследований по диагностике COVID-19 тест-системами, используемыми в России и Таиланде, разработка и применение вакцин, исследования популяционного иммунитета, отмечается в материале.

https://ria.ru/20210719/bailand-1741891417.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), таиланд