https://ria.ru/20210726/selfi-1742914467.html

В Оренбуржье три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне-цистерне

В Оренбуржье три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне-цистерне - РИА Новости, 26.07.2021

В Оренбуржье три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне-цистерне

Три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне поезда в Оренбургской области, одна из них скончалась, сообщает СК РФ. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:35

2021-07-26T13:35

2021-07-26T13:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургская область

орск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_484e2a352743e42ef7b0b6b22d2e885b.jpg

УФА, 26 июл - РИА Новости. Три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне поезда в Оренбургской области, одна из них скончалась, сообщает СК РФ.По данным следствия, девочки 2010, 2007 и 2006 годов рождения залезли на вагон-цистерну на станции Халилово Оренбургской области, чтобы сделать селфи. "Находясь на цистерне, в результате контакта с проводами, дети получили травму электрическим током высокого напряжения. После обнаружения работниками железной дороги дети были доставлены в городскую больницу Орска с многочисленными ожогами", - сообщает СК.Младшая девочка, получившая термические ожоги головы и шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени - всего 80% поражения тканей, скончалась в больнице. У двух других поражение тканей составляет от 30 до 40%.Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшем смерть человека.Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Уральского следственного управления на транспорте СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/smert-1738971989.html

https://ria.ru/20210627/strelba-1738780277.html

россия

оренбургская область

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, орск, происшествия