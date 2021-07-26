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В Оренбуржье три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне-цистерне
В Оренбуржье три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне-цистерне - РИА Новости, 26.07.2021
В Оренбуржье три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне-цистерне
Три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне поезда в Оренбургской области, одна из них скончалась, сообщает СК РФ. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:35
2021-07-26T13:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
орск
происшествия
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УФА, 26 июл - РИА Новости. Три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне поезда в Оренбургской области, одна из них скончалась, сообщает СК РФ.По данным следствия, девочки 2010, 2007 и 2006 годов рождения залезли на вагон-цистерну на станции Халилово Оренбургской области, чтобы сделать селфи. "Находясь на цистерне, в результате контакта с проводами, дети получили травму электрическим током высокого напряжения. После обнаружения работниками железной дороги дети были доставлены в городскую больницу Орска с многочисленными ожогами", - сообщает СК.Младшая девочка, получившая термические ожоги головы и шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени - всего 80% поражения тканей, скончалась в больнице. У двух других поражение тканей составляет от 30 до 40%.Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшем смерть человека.Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Уральского следственного управления на транспорте СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/smert-1738971989.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, орск, происшествия
13:35 26.07.2021 (обновлено: 13:39 26.07.2021)
 
В Оренбуржье три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне-цистерне

Три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне поезда в Оренбургской области, одна из них умерла

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 26 июл - РИА Новости. Три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне поезда в Оренбургской области, одна из них скончалась, сообщает СК РФ.
По данным следствия, девочки 2010, 2007 и 2006 годов рождения залезли на вагон-цистерну на станции Халилово Оренбургской области, чтобы сделать селфи. "Находясь на цистерне, в результате контакта с проводами, дети получили травму электрическим током высокого напряжения. После обнаружения работниками железной дороги дети были доставлены в городскую больницу Орска с многочисленными ожогами", - сообщает СК.
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Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшем смерть человека.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Уральского следственного управления на транспорте СК.
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