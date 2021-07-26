https://ria.ru/20210726/sbor-1742954708.html

Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора

Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора - РИА Новости, 26.07.2021

Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора

Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора, сообщает региональное министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:20

2021-07-26T16:20

2021-07-26T16:20

ставропольский край

курортный сбор

туризм

благоустройство

железноводск

ессентуки

кисловодск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора, сообщает региональное министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.В частности, Кисловодск собрал 49,1 миллиона рублей, Ессентуки – 35,5 миллиона рублей, Пятигорск – 21,6 миллиона рублей, Железноводск – 19,4 миллиона рублей курортного сбора.В этом году за счет этих средств продолжатся работы по благоустройству лечебного парка, планируется благоустройство парка Победы в Ессентуках. В Кисловодске установят бюветы для минеральной воды и займутся устройством памятной стены и барельефов героям Великой Отечественной войны. В Пятигорске облагородят территорию сквера вокруг ЗАГСа, будет продолжена реконструкция Поющего фонтана, а также обустроят тротуары на улице Красноармейской. В Железноводске займутся благоустройством курортного парка от улицы Парковой к Пушкинской галерее, а также сквера по улице Труда в районе Железноводской Бальнеогрязелечебницы. Всего до конца 2022 года будет реализовано порядка 60 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры.Эксперимент по введению курортного сбора в стране стартовал 1 мая 2018 года. Согласно краевому законодательству, сбор составляет 50 рублей с человека. За весь период проведения эксперимента в краевой бюджет поступило около 763 миллионов рублей, которые направили на благоустройство 50 объектов курортной инфраструктуры. Среди них - Лечебный парк и прилегающая территория к комплексу Верхних минеральных ванн в Ессентуках, парк Цветник в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница и терренкуры в курортном парке Железноводска, объект культурного наследия "Мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске.

https://ria.ru/20210618/kultura-1737608095.html

железноводск

ессентуки

кисловодск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курортный сбор, туризм, благоустройство, железноводск, ессентуки, кисловодск