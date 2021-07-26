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Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора
Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора - РИА Новости, 26.07.2021
Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора
Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора, сообщает региональное министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:20
2021-07-26T16:20
2021-07-26T16:20
ставропольский край
курортный сбор
туризм
благоустройство
железноводск
ессентуки
кисловодск
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СТАВРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора, сообщает региональное министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.В частности, Кисловодск собрал 49,1 миллиона рублей, Ессентуки – 35,5 миллиона рублей, Пятигорск – 21,6 миллиона рублей, Железноводск – 19,4 миллиона рублей курортного сбора.В этом году за счет этих средств продолжатся работы по благоустройству лечебного парка, планируется благоустройство парка Победы в Ессентуках. В Кисловодске установят бюветы для минеральной воды и займутся устройством памятной стены и барельефов героям Великой Отечественной войны. В Пятигорске облагородят территорию сквера вокруг ЗАГСа, будет продолжена реконструкция Поющего фонтана, а также обустроят тротуары на улице Красноармейской. В Железноводске займутся благоустройством курортного парка от улицы Парковой к Пушкинской галерее, а также сквера по улице Труда в районе Железноводской Бальнеогрязелечебницы. Всего до конца 2022 года будет реализовано порядка 60 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры.Эксперимент по введению курортного сбора в стране стартовал 1 мая 2018 года. Согласно краевому законодательству, сбор составляет 50 рублей с человека. За весь период проведения эксперимента в краевой бюджет поступило около 763 миллионов рублей, которые направили на благоустройство 50 объектов курортной инфраструктуры. Среди них - Лечебный парк и прилегающая территория к комплексу Верхних минеральных ванн в Ессентуках, парк Цветник в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница и терренкуры в курортном парке Железноводска, объект культурного наследия "Мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске.
https://ria.ru/20210618/kultura-1737608095.html
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курортный сбор, туризм, благоустройство, железноводск, ессентуки, кисловодск
СТАВРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Города Кавминвод вышли на допандемийные объемы курортного сбора, сообщает региональное министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.
В частности, Кисловодск собрал 49,1 миллиона рублей, Ессентуки – 35,5 миллиона рублей, Пятигорск – 21,6 миллиона рублей, Железноводск – 19,4 миллиона рублей курортного сбора.
В этом году за счет этих средств продолжатся работы по благоустройству лечебного парка, планируется благоустройство парка Победы в Ессентуках. В Кисловодске установят бюветы для минеральной воды и займутся устройством памятной стены и барельефов героям Великой Отечественной войны. В Пятигорске облагородят территорию сквера вокруг ЗАГСа, будет продолжена реконструкция Поющего фонтана, а также обустроят тротуары на улице Красноармейской. В Железноводске займутся благоустройством курортного парка от улицы Парковой к Пушкинской галерее, а также сквера по улице Труда в районе Железноводской Бальнеогрязелечебницы. Всего до конца 2022 года будет реализовано порядка 60 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры.
"Целесообразность введения курортного сбора обусловлена необходимостью поддержания и улучшения инфраструктуры. На наш взгляд, это абсолютно правильный и взвешенный шаг, который позволит привести в порядок объекты курортной инфраструктуры, сделать курорты еще более привлекательными. Результаты эксперимента видны жителям и гостям. На средства за уплату курортного сбора уже благоустроенно порядка 50 объектов. Хочется отметить, что от гостей Кавказских Минеральных Вод поступает все больше положительных отзывов о проводимом эксперименте. Многие планируют приехать повторно в города-курорты, участвующие в эксперименте, чтобы увидеть результат, к которому они были причастны, внеся средства за уплату курортного сбора, - цитируется в сообщении и.о. министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут.
Эксперимент по введению курортного сбора в стране стартовал 1 мая 2018 года. Согласно краевому законодательству, сбор составляет 50 рублей с человека. За весь период проведения эксперимента в краевой бюджет поступило около 763 миллионов рублей, которые направили на благоустройство 50 объектов курортной инфраструктуры. Среди них - Лечебный парк и прилегающая территория к комплексу Верхних минеральных ванн в Ессентуках, парк Цветник в Пятигорске, Нижняя каскадная лестница и терренкуры в курортном парке Железноводска, объект культурного наследия "Мемориальный комплекс "Журавли" в Кисловодске.