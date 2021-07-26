https://ria.ru/20210726/sanktsii-1742920648.html

Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне

Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне - РИА Новости, 26.07.2021

Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне

Власти Экваториальной Гвинеи закрывают посольство страны в Лондоне в знак протеста против санкций, принятых в отношении сына главы африканского государства,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:10

2021-07-26T14:10

2021-07-26T14:10

лондон

экваториальная гвинея

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155172/45/1551724539_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_a88c09bf3c6bde53b93bda378c488424.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Экваториальной Гвинеи закрывают посольство страны в Лондоне в знак протеста против санкций, принятых в отношении сына главы африканского государства, заявил министр иностранных дел Симеон Ойоно Эсоно.На прошлой неделе Великобритания объявила о введении санкций в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи и еще четырех лиц, подозреваемых в коррупционной деятельности. Вице-президент Экваториальной Гвинеи и сын нынешнего президента страны Теодоро Нгема Обианг Манге, по мнению британских властей, незаконно присваивал государственные средства для "финансирования расточительного образа жизни"."Первым решением правительства было полное закрытие нашей дипломатической миссии в Лондоне", - приводит агентство Франс Пресс слова главы МИД, выступившего в эфире гостелевидения.В заявлении британского правительства, в частности, говорилось, что Обианг Манге приобрел дом в Париже за 100 миллионов долларов, частный самолет за 38 миллионов долларов, а также выставленные на аукционе вещи певца Майкла Джексона, включая перчатку с кристаллами за 275 тысяч долларов, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210307/vzryvy-1600301824.html

лондон

экваториальная гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, экваториальная гвинея, в мире