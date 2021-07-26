Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/sanktsii-1742920648.html
Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне
Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне - РИА Новости, 26.07.2021
Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне
Власти Экваториальной Гвинеи закрывают посольство страны в Лондоне в знак протеста против санкций, принятых в отношении сына главы африканского государства,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:10
2021-07-26T14:10
лондон
экваториальная гвинея
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155172/45/1551724539_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_a88c09bf3c6bde53b93bda378c488424.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Экваториальной Гвинеи закрывают посольство страны в Лондоне в знак протеста против санкций, принятых в отношении сына главы африканского государства, заявил министр иностранных дел Симеон Ойоно Эсоно.На прошлой неделе Великобритания объявила о введении санкций в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи и еще четырех лиц, подозреваемых в коррупционной деятельности. Вице-президент Экваториальной Гвинеи и сын нынешнего президента страны Теодоро Нгема Обианг Манге, по мнению британских властей, незаконно присваивал государственные средства для "финансирования расточительного образа жизни"."Первым решением правительства было полное закрытие нашей дипломатической миссии в Лондоне", - приводит агентство Франс Пресс слова главы МИД, выступившего в эфире гостелевидения.В заявлении британского правительства, в частности, говорилось, что Обианг Манге приобрел дом в Париже за 100 миллионов долларов, частный самолет за 38 миллионов долларов, а также выставленные на аукционе вещи певца Майкла Джексона, включая перчатку с кристаллами за 275 тысяч долларов, говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210307/vzryvy-1600301824.html
лондон
экваториальная гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155172/45/1551724539_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_ad0731379ab16b06398b87f8c73e4e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лондон, экваториальная гвинея, в мире
14:10 26.07.2021
 
Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне

Экваториальная Гвинея закрывает посольство в Лондоне из-за санкций против сына президента

© РИА Новости / Александр ВильфЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Экваториальной Гвинеи закрывают посольство страны в Лондоне в знак протеста против санкций, принятых в отношении сына главы африканского государства, заявил министр иностранных дел Симеон Ойоно Эсоно.
На прошлой неделе Великобритания объявила о введении санкций в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи и еще четырех лиц, подозреваемых в коррупционной деятельности. Вице-президент Экваториальной Гвинеи и сын нынешнего президента страны Теодоро Нгема Обианг Манге, по мнению британских властей, незаконно присваивал государственные средства для "финансирования расточительного образа жизни".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 20:19
В Экваториальной Гвинее прогремели мощные взрывы
"Первым решением правительства было полное закрытие нашей дипломатической миссии в Лондоне", - приводит агентство Франс Пресс слова главы МИД, выступившего в эфире гостелевидения.
В заявлении британского правительства, в частности, говорилось, что Обианг Манге приобрел дом в Париже за 100 миллионов долларов, частный самолет за 38 миллионов долларов, а также выставленные на аукционе вещи певца Майкла Джексона, включая перчатку с кристаллами за 275 тысяч долларов, говорится в заявлении.
 
ЛондонЭкваториальная ГвинеяВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния