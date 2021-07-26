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Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне
Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне - РИА Новости, 26.07.2021
Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне
Власти Экваториальной Гвинеи закрывают посольство страны в Лондоне в знак протеста против санкций, принятых в отношении сына главы африканского государства,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:10
2021-07-26T14:10
2021-07-26T14:10
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Экваториальной Гвинеи закрывают посольство страны в Лондоне в знак протеста против санкций, принятых в отношении сына главы африканского государства, заявил министр иностранных дел Симеон Ойоно Эсоно.На прошлой неделе Великобритания объявила о введении санкций в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи и еще четырех лиц, подозреваемых в коррупционной деятельности. Вице-президент Экваториальной Гвинеи и сын нынешнего президента страны Теодоро Нгема Обианг Манге, по мнению британских властей, незаконно присваивал государственные средства для "финансирования расточительного образа жизни"."Первым решением правительства было полное закрытие нашей дипломатической миссии в Лондоне", - приводит агентство Франс Пресс слова главы МИД, выступившего в эфире гостелевидения.В заявлении британского правительства, в частности, говорилось, что Обианг Манге приобрел дом в Париже за 100 миллионов долларов, частный самолет за 38 миллионов долларов, а также выставленные на аукционе вещи певца Майкла Джексона, включая перчатку с кристаллами за 275 тысяч долларов, говорится в заявлении.
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лондон, экваториальная гвинея, в мире
Экваториальная Гвинея из-за санкций закрывает посольство в Лондоне
Экваториальная Гвинея закрывает посольство в Лондоне из-за санкций против сына президента