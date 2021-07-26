https://ria.ru/20210726/samolet-1742915008.html
В Екатеринбурге сел самолет "Уральских авиалиний" с отказавшим автопилотом
В Екатеринбурге сел самолет "Уральских авиалиний" с отказавшим автопилотом - РИА Новости, 26.07.2021
В Екатеринбурге сел самолет "Уральских авиалиний" с отказавшим автопилотом
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Минеральных Вод, в понедельник сел в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом, сообщает Уральская... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:40
2021-07-26T13:40
2021-07-26T13:40
уральские авиалинии
минеральные воды
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Минеральных Вод, в понедельник сел в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом, сообщает Уральская транспортная прокуратура."26 июля при выполнении рейса U6-206 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту "Минеральные воды - Екатеринбург" от командира воздушного судна А-320 поступила информация об отказе автопилота. Время посадки в Екатеринбурге в соответствии с расписанием - в 13.41 (11.41 мск). Посадка самолета произведена в ручном режиме в 14.05 (12.05 мск). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.На борту находились 130 пассажиров, из них 21 ребенок, шесть членов экипажа.Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210726/samolet-1742893494.html
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уральские авиалинии, минеральные воды, екатеринбург, происшествия
В Екатеринбурге сел самолет "Уральских авиалиний" с отказавшим автопилотом
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" сел в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом