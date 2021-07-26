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Эксперт рассказал, зачем в России создается новый самолет "судного дня"
Эксперт рассказал, зачем в России создается новый самолет "судного дня" - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперт рассказал, зачем в России создается новый самолет "судного дня"
Необходимость создать самолёт "судного дня" на базе Ил-96-400М связана с появлением нового поколения средств связи и обработки информации, в том числе из... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:19
2021-07-26T12:35
россия
виктор мураховский
воздушно-космические силы россии
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
воронеж
сша
безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимость создать самолёт "судного дня" на базе Ил-96-400М связана с появлением нового поколения средств связи и обработки информации, в том числе из космоса, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил агентству, что в Воронеже приступили к созданию нового самолета управления войсками на случай ядерной войны. По его словам, ВКС РФ получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. По словам собеседника агентства, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления."Прежде всего, речь идёт о развитии средствах связи и управления. Появились новые некоторые виды связи, в том числе спутниковая. Появились системы космической навигации, например, наш ГЛОНАСС. Кроме того, появились новые средства обработки информации. Именно поэтому потребовалось создать новый воздушный командный пункт под это оборудование", - сказал Мураховский.Эксперт отметил, что такие самолёты оборудованы всем необходимым для практически круглосуточного дежурства в воздухе, в том числе средствами дозаправки в воздухе.Мураховский пояснил, что в России такие самолёты делаются для президента, министра обороны и начальника Генштаба. Такие машины должны обеспечить с воздуха непрерывное управление государством, войсками и стратегическими ядерными силами в случае начала ядерного конфликта.Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они могут дозаправляться в воздухе, в полете их сопровождают истребители. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/1740501123.html
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россия, виктор мураховский, воздушно-космические силы россии, глонасс (система навигации), космос - риа наука, воронеж, сша, безопасность
12:19 26.07.2021 (обновлено: 12:35 26.07.2021)
 
Эксперт рассказал, зачем в России создается новый самолет "судного дня"

Эксперт Мураховский: потребность в самолете "судного дня" связана с эволюцией средств связи

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкСамолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", прибывший за возвращающимися из Чехии в Россию дипломатами
Самолет Ил-96 специального летного отряда Россия, прибывший за возвращающимися из Чехии в Россию дипломатами - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимость создать самолёт "судного дня" на базе Ил-96-400М связана с появлением нового поколения средств связи и обработки информации, в том числе из космоса, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил агентству, что в Воронеже приступили к созданию нового самолета управления войсками на случай ядерной войны. По его словам, ВКС РФ получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. По словам собеседника агентства, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления.
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"Прежде всего, речь идёт о развитии средствах связи и управления. Появились новые некоторые виды связи, в том числе спутниковая. Появились системы космической навигации, например, наш ГЛОНАСС. Кроме того, появились новые средства обработки информации. Именно поэтому потребовалось создать новый воздушный командный пункт под это оборудование", - сказал Мураховский.
Эксперт отметил, что такие самолёты оборудованы всем необходимым для практически круглосуточного дежурства в воздухе, в том числе средствами дозаправки в воздухе.
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Мураховский пояснил, что в России такие самолёты делаются для президента, министра обороны и начальника Генштаба. Такие машины должны обеспечить с воздуха непрерывное управление государством, войсками и стратегическими ядерными силами в случае начала ядерного конфликта.
Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они могут дозаправляться в воздухе, в полете их сопровождают истребители. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.
США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.
 
РоссияВиктор МураховскийВоздушно-космические силы РоссииГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаВоронежСШАБезопасность
 
 
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