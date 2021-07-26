https://ria.ru/20210726/samolet-1742897590.html

Эксперт рассказал, зачем в России создается новый самолет "судного дня"

Эксперт рассказал, зачем в России создается новый самолет "судного дня" - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт рассказал, зачем в России создается новый самолет "судного дня"

Необходимость создать самолёт "судного дня" на базе Ил-96-400М связана с появлением нового поколения средств связи и обработки информации, в том числе из... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:19

2021-07-26T12:19

2021-07-26T12:35

россия

виктор мураховский

воздушно-космические силы россии

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

воронеж

сша

безопасность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимость создать самолёт "судного дня" на базе Ил-96-400М связана с появлением нового поколения средств связи и обработки информации, в том числе из космоса, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил агентству, что в Воронеже приступили к созданию нового самолета управления войсками на случай ядерной войны. По его словам, ВКС РФ получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. По словам собеседника агентства, в перспективе не исключен заказ третьего воздушного пункта управления."Прежде всего, речь идёт о развитии средствах связи и управления. Появились новые некоторые виды связи, в том числе спутниковая. Появились системы космической навигации, например, наш ГЛОНАСС. Кроме того, появились новые средства обработки информации. Именно поэтому потребовалось создать новый воздушный командный пункт под это оборудование", - сказал Мураховский.Эксперт отметил, что такие самолёты оборудованы всем необходимым для практически круглосуточного дежурства в воздухе, в том числе средствами дозаправки в воздухе.Мураховский пояснил, что в России такие самолёты делаются для президента, министра обороны и начальника Генштаба. Такие машины должны обеспечить с воздуха непрерывное управление государством, войсками и стратегическими ядерными силами в случае начала ядерного конфликта.Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они могут дозаправляться в воздухе, в полете их сопровождают истребители. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/1740501123.html

https://ria.ru/20210723/kndr-1742457219.html

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россия, виктор мураховский, воздушно-космические силы россии, глонасс (система навигации), космос - риа наука, воронеж, сша, безопасность