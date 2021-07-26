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Источник рассказал об экстренной посадке самолета "Белавиа" в Москве
Источник рассказал об экстренной посадке самолета "Белавиа" в Москве - РИА Новости, 26.07.2021
Источник рассказал об экстренной посадке самолета "Белавиа" в Москве
Самолет авиакомпании "Белавиа" садился в Москве с одним выключенным двигателем, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:05
2021-07-26T12:05
2021-07-26T12:12
белавиа
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белоруссия
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Белавиа" садился в Москве с одним выключенным двигателем, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Турцию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Источник в авиакругах уточнил РИА Новости, что борт летит в "Домодедово" для оперативного решения технических проблем. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что борт сел благополучно.
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белавиа, москва, белоруссия, происшествия
12:05 26.07.2021 (обновлено: 12:12 26.07.2021)
Источник рассказал об экстренной посадке самолета "Белавиа" в Москве
Источник: самолет "Белавиа" садился в Москве с одним выключенным двигателем