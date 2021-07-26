https://ria.ru/20210726/samolet-1742893494.html

Источник рассказал об экстренной посадке самолета "Белавиа" в Москве

Источник рассказал об экстренной посадке самолета "Белавиа" в Москве - РИА Новости, 26.07.2021

Источник рассказал об экстренной посадке самолета "Белавиа" в Москве

Самолет авиакомпании "Белавиа" садился в Москве с одним выключенным двигателем, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:05

2021-07-26T12:05

2021-07-26T12:12

белавиа

москва

белоруссия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742887384_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_0d5e6b6b266f95b3343bb95a2529bf9e.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Белавиа" садился в Москве с одним выключенным двигателем, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.Ранее в понедельник СМИ и Telegram-каналы сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Турцию, подал сигнал бедствия и планирует садиться в Воронеже. Источник в авиакругах уточнил РИА Новости, что борт летит в "Домодедово" для оперативного решения технических проблем. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что борт сел благополучно.

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белавиа, москва, белоруссия, происшествия