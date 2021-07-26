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Борт "Белавиа" благополучно приземлился в Москве
Борт "Белавиа" благополучно приземлился в Москве - РИА Новости, 26.07.2021
Борт "Белавиа" благополучно приземлился в Москве
Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, совершил посадку в Домодедово на одном двигателе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:54
2021-07-26T13:31
домодедово (аэропорт)
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МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, совершил посадку в Домодедово на одном двигателе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.Ранее СМИ написали, что Boeing 737, который летел из белорусской столицы в Турцию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью, где был намерен приземлиться. Позже появилась информация, что его примут в Москве.В "Белавиа" сообщили, что сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Экипаж, как предписано инструкцией, принял решение отключить его.В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что следят за ситуацией. Скоро пассажиры отправятся в Анталью запасным самолетом.
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домодедово (аэропорт)
11:54 26.07.2021 (обновлено: 13:31 26.07.2021)
 
Борт "Белавиа" благополучно приземлился в Москве

Самолет "Белавиа" совершил посадку на одном двигателе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737 авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, совершил посадку в Домодедово на одном двигателе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.
Ранее СМИ написали, что Boeing 737, который летел из белорусской столицы в Турцию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью, где был намерен приземлиться. Позже появилась информация, что его примут в Москве.
В "Белавиа" сообщили, что сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Экипаж, как предписано инструкцией, принял решение отключить его.
В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что следят за ситуацией. Скоро пассажиры отправятся в Анталью запасным самолетом.
 
Домодедово (аэропорт)
 
 
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