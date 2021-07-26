https://ria.ru/20210726/samolet-1742890816.html

Борт "Белавиа" благополучно приземлился в Москве

Борт "Белавиа" благополучно приземлился в Москве - РИА Новости, 26.07.2021

Борт "Белавиа" благополучно приземлился в Москве

Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, совершил посадку в Домодедово на одном двигателе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:54

2021-07-26T11:54

2021-07-26T13:31

домодедово (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_449134e09b3f99d38f8acf5ccda6cf2b.jpg

МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, совершил посадку в Домодедово на одном двигателе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.Ранее СМИ написали, что Boeing 737, который летел из белорусской столицы в Турцию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью, где был намерен приземлиться. Позже появилась информация, что его примут в Москве.В "Белавиа" сообщили, что сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Экипаж, как предписано инструкцией, принял решение отключить его.В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что следят за ситуацией. Скоро пассажиры отправятся в Анталью запасным самолетом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домодедово (аэропорт)