https://ria.ru/20210726/samolet-1742890481.html
Борт "Белавиа", подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Москве
Борт "Белавиа", подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Москве - РИА Новости, 26.07.2021
Борт "Белавиа", подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Москве
Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:52
2021-07-26T11:52
2021-07-26T12:31
россия
белоруссия
происшествия
белавиа
анталья (провинция)
домодедово (аэропорт)
минск
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет благополучно приземлился в Домодедово", - сказал собеседник агентства.Источник в авиакругах также подтвердил РИА Новости информацию о посадке в "Домодедово".
https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738924922.html
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россия, белоруссия, происшествия, белавиа, анталья (провинция), домодедово (аэропорт), минск
11:52 26.07.2021 (обновлено: 12:31 26.07.2021)
Борт "Белавиа", подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Москве
Самолет "Белавиа", подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в аэропорту Домодедово