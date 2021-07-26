https://ria.ru/20210726/samolet-1742890481.html

Борт "Белавиа", подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Москве

Борт "Белавиа", подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Москве - РИА Новости, 26.07.2021

Борт "Белавиа", подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Москве

Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:52

2021-07-26T11:52

2021-07-26T12:31

россия

белоруссия

происшествия

белавиа

анталья (провинция)

домодедово (аэропорт)

минск

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет благополучно приземлился в Домодедово", - сказал собеседник агентства.Источник в авиакругах также подтвердил РИА Новости информацию о посадке в "Домодедово".

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738924922.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, происшествия, белавиа, анталья (провинция), домодедово (аэропорт), минск