Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/samolet-1742888071.html
Следовавший из Минска в Анталью самолет готовится к экстренной посадке
Следовавший из Минска в Анталью самолет готовится к экстренной посадке - РИА Новости, 26.07.2021
Следовавший из Минска в Анталью самолет готовится к экстренной посадке
Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса FlightRadar. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:40
2021-07-26T11:48
boeing 737
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737680839_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f1fe4d15d8f0f26c9ca98c92c544690c.jpg
МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса FlightRadar.Ранее некоторые СМИ сообщили, что Boeing 737, который летел из белорусской столицы в Турцию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью, где и намерен совершить вынужденную посадку.Рейс "Белавиа" BRU9215 вылетел из Минска в 9:35. Как заявили РИА Новости в авиакомпании, информация уточняется, комментарий появится позже.Источник агентства рассказал, что сработал датчик неисправности давления, на борту находятся 207 человек, включая экипаж; планируется посадка в Домодедово.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737680839_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_0be34aac815f51e7dff0eb6ec4a7a1e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
boeing 737
11:40 26.07.2021 (обновлено: 11:48 26.07.2021)
 

Следовавший из Минска в Анталью самолет готовится к экстренной посадке

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса FlightRadar.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Boeing 737, который летел из белорусской столицы в Турцию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью, где и намерен совершить вынужденную посадку.
Рейс "Белавиа" BRU9215 вылетел из Минска в 9:35. Как заявили РИА Новости в авиакомпании, информация уточняется, комментарий появится позже.
Источник агентства рассказал, что сработал датчик неисправности давления, на борту находятся 207 человек, включая экипаж; планируется посадка в Домодедово.
 
Boeing 737
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Синоптики ожидают до +30 градусов в Москве во вторник
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
Лента новостейМолния