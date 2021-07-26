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Следовавший из Минска в Анталью самолет готовится к экстренной посадке
Следовавший из Минска в Анталью самолет готовится к экстренной посадке - РИА Новости, 26.07.2021
Следовавший из Минска в Анталью самолет готовится к экстренной посадке
Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса FlightRadar. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:40
2021-07-26T11:40
2021-07-26T11:48
boeing 737
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МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Самолет "Белавиа", следовавший по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса FlightRadar.Ранее некоторые СМИ сообщили, что Boeing 737, который летел из белорусской столицы в Турцию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью, где и намерен совершить вынужденную посадку.Рейс "Белавиа" BRU9215 вылетел из Минска в 9:35. Как заявили РИА Новости в авиакомпании, информация уточняется, комментарий появится позже.Источник агентства рассказал, что сработал датчик неисправности давления, на борту находятся 207 человек, включая экипаж; планируется посадка в Домодедово.
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boeing 737