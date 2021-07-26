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Следовавший из Минска в Анталью самолет "Белавиа" изменил курс на Москву
Следовавший из Минска в Анталью самолет "Белавиа" изменил курс на Москву - РИА Новости, 26.07.2021
Следовавший из Минска в Анталью самолет "Белавиа" изменил курс на Москву
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следующий по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:27
2021-07-26T11:50
flightradar24
белавиа
домодедово (аэропорт)
анталия
воронежская область
россия
boeing 737
минск
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в мире
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МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следующий по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса FlightRadar.Ранее некоторые СМИ сообщили, что самолет Boeing 737, который летел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. По их данным, борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка.Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, он вылетел из Минска в 9.35 по местному времени (совпадает с мск)."Борт летит в "Домодедово" для более оперативного решения технических проблем", - сказал источник, комментируя ситуацию.
https://ria.ru/20210726/samolet-1742889204.html
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flightradar24, белавиа, домодедово (аэропорт), анталия, воронежская область, россия, boeing 737, минск, белоруссия, в мире, москва
11:27 26.07.2021 (обновлено: 11:50 26.07.2021)
 
Следовавший из Минска в Анталью самолет "Белавиа" изменил курс на Москву

Следовавший из Минска в Анталью самолет "Белавиа" подал сигнал бедствия и готовится сесть в Москве

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следующий по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса FlightRadar.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что самолет Boeing 737, который летел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. По их данным, борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка.
Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, он вылетел из Минска в 9.35 по местному времени (совпадает с мск).
"Борт летит в "Домодедово" для более оперативного решения технических проблем", - сказал источник, комментируя ситуацию.
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 11:44
Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью
 
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