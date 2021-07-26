https://ria.ru/20210726/samolet-1742886211.html

Следовавший из Минска в Анталью самолет "Белавиа" изменил курс на Москву

Следовавший из Минска в Анталью самолет "Белавиа" изменил курс на Москву - РИА Новости, 26.07.2021

Следовавший из Минска в Анталью самолет "Белавиа" изменил курс на Москву

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следующий по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:27

2021-07-26T11:27

2021-07-26T11:50

flightradar24

белавиа

домодедово (аэропорт)

анталия

воронежская область

россия

boeing 737

минск

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в мире

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МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следующий по маршруту Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы, следует из данных сервиса FlightRadar.Ранее некоторые СМИ сообщили, что самолет Boeing 737, который летел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. По их данным, борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка.Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, он вылетел из Минска в 9.35 по местному времени (совпадает с мск)."Борт летит в "Домодедово" для более оперативного решения технических проблем", - сказал источник, комментируя ситуацию.

https://ria.ru/20210726/samolet-1742889204.html

анталия

воронежская область

россия

минск

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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