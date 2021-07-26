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Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"

Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня" - РИА Новости, 26.07.2021

Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"

Минобороны США продемонстрировало редкую воздушную дозаправку самолета Boeing E-4B, летающего командного пункта, известного как самолет "судного дня". РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T07:11

2021-07-26T07:11

2021-07-26T13:42

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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Минобороны США продемонстрировало редкую воздушную дозаправку самолета Boeing E-4B, летающего командного пункта, известного как самолет "судного дня".Он поблагодарил летчиков и опубликовал короткий ролик, на котором видно, как происходит дозаправка.Твит был опубликован спустя 9 минут после выхода на ленту РИА Новости материала о создании в России самолета "судного дня" на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект носит название "Звено-3С", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Самолеты "судного дня" предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

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2021

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