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Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня" - РИА Новости, 26.07.2021
Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
Минобороны США продемонстрировало редкую воздушную дозаправку самолета Boeing E-4B, летающего командного пункта, известного как самолет "судного дня". РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:11
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Минобороны США продемонстрировало редкую воздушную дозаправку самолета Boeing E-4B, летающего командного пункта, известного как самолет "судного дня".Он поблагодарил летчиков и опубликовал короткий ролик, на котором видно, как происходит дозаправка.Твит был опубликован спустя 9 минут после выхода на ленту РИА Новости материала о создании в России самолета "судного дня" на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект носит название "Звено-3С", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Самолеты "судного дня" предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.
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министерство обороны сша, сша, в мире
07:11 26.07.2021 (обновлено: 13:42 26.07.2021)
 
Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"

Пентагон показал видео дозаправки в воздухе самолета "судного дня"

CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger / Американский "самолет судного дня" Boeing E-4B
Американский самолет судного дня Boeing E-4B - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger /
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Минобороны США продемонстрировало редкую воздушную дозаправку самолета Boeing E-4B, летающего командного пункта, известного как самолет "судного дня".

"Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет", — написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

Он поблагодарил летчиков и опубликовал короткий ролик, на котором видно, как происходит дозаправка.
Твит был опубликован спустя 9 минут после выхода на ленту РИА Новости материала о создании в России самолета "судного дня" на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект носит название "Звено-3С", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Самолеты "судного дня" предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.
 
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