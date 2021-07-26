https://ria.ru/20210726/samokat-1742874821.html

В ГИБДД назвали число ДТП с детьми на самокатах в Москве

В ГИБДД назвали число ДТП с детьми на самокатах в Москве - РИА Новости, 26.07.2021

В ГИБДД назвали число ДТП с детьми на самокатах в Москве

За первое полугодие 2021 года в Москве произошло 19 ДТП с несовершеннолетними, использовавшими самокаты, в том числе три – с электросамокатами, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:37

2021-07-26T10:37

2021-07-26T10:37

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2021 года в Москве произошло 19 ДТП с несовершеннолетними, использовавшими самокаты, в том числе три – с электросамокатами, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.Уточняется, что из данной цифры 16 - это наезды на несовершеннолетних пешеходов, передвигавшихся на обычных самокатах, еще три - с использованием электросамокатов с разной мощностью.В столичной Госавтоинспекции попросили родителей перед покупкой самоката проговорить с ребенком основные правила безопасного поведения на улично-дорожной сети. В ГАИ также напомнили, что использовать шеринговые электросамокаты городских сервисов проката можно только с 18 лет.

https://ria.ru/20210620/elektrosamokat-1737712461.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия