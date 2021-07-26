В ГИБДД назвали число ДТП с детьми на самокатах в Москве
ГИБДД: около 20 ДТП произошло с детьми на самокатах в Москве за полгода
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМальчик едет на электросамокате в центре Москвы
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2021 года в Москве произошло 19 ДТП с несовершеннолетними, использовавшими самокаты, в том числе три – с электросамокатами, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
"В первом полугодии сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, использовавших в момент аварии самокаты, в том числе электрические", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной ГАИ.
Уточняется, что из данной цифры 16 - это наезды на несовершеннолетних пешеходов, передвигавшихся на обычных самокатах, еще три - с использованием электросамокатов с разной мощностью.
В столичной Госавтоинспекции попросили родителей перед покупкой самоката проговорить с ребенком основные правила безопасного поведения на улично-дорожной сети. В ГАИ также напомнили, что использовать шеринговые электросамокаты городских сервисов проката можно только с 18 лет.
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