https://ria.ru/20210726/samara-1742908521.html
В Самаре открылся новый корпус госпиталя для лечения больных COVID-19
В Самаре открылся новый корпус госпиталя для лечения больных COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Самаре открылся новый корпус госпиталя для лечения больных COVID-19
Новый корпус госпиталя для лечения больных коронавирусом открылся в понедельник в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:05
2021-07-26T13:05
2021-07-26T13:05
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Новый корпус госпиталя для лечения больных коронавирусом открылся в понедельник в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона."В понедельник, 26 июля, в Самаре заработал новый корпус Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, которая в период пандемии стала одним из самых крупных ковид-госпиталей региона и страны. Открытие состоялось в день рождения заслуженного врача РФ Владимира Середавина", - говорится в сообщении.Оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов проверили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников и депутат Государственной думы Виктор Казаков.По информации пресс-службы, новое клинико-диагностическое отделение с провизорными койками построено по поручению Азарова в сжатые сроки – за восемь месяцев. Оно включает в себя приемно-сортировочную зону, включающую три кабинета приема пациентов с разделением по степени тяжести и верификации COVID-19, диагностический блок, включающий кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию, а также реанимационный блок, рассчитанный на 10 коек, стационар на 60 коек и стерилизационный блок.В течение одного часа в новом отделении, где установлено современное оборудование, будет проводиться осмотр и обследование больных, устанавливаться диагноз и определяться дальнейшая тактика лечения. Всем поступившим с СOVID-19 будет проводиться компьютерная томография, обследование органов грудной клетки, а также ультразвуковое исследование сосудов, органов брюшной полости, эхокардиография. Также будут выполняться необходимые клинические, биохимические, бактериологические анализы. После осмотра пациента и установки диагноза в зависимости от тяжести состояния больной будет госпитализирован в инфекционное отделение или в отделение реанимации и интенсивной терапии. Отмечается, что в госпитале пациенты смогут получить необходимую помощь в случае, если у них есть другие серьезные заболевания."Открытие этого отделения позволит нам не прекращать плановую медицинскую помощь по основным направлениям специализации клиники. А здесь поступившие пациенты будут проходить первичную диагностику, обследование. Это поможет оперативно принимать решение и предоставлять медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, в Самарской области продолжается строительство нескольких учреждений инфекционного профиля в крупнейших городах региона – Самаре, Тольятти и Сызрани.
https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html
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россия, самарская губернская дума, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, общество
В Самаре открылся новый корпус госпиталя для лечения больных COVID-19
В Самаре заработал новый корпус Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина
САМАРА, 26 июл - РИА Новости.
Новый корпус госпиталя для лечения больных коронавирусом открылся в понедельник в Самаре
, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 26 июля, в Самаре заработал новый корпус Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, которая в период пандемии стала одним из самых крупных ковид-госпиталей региона и страны. Открытие состоялось в день рождения заслуженного врача РФ
Владимира Середавина", - говорится в сообщении.
Оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов проверили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
, председатель Самарской губернской Думы
Геннадий Котельников и депутат Государственной думы Виктор Казаков.
По информации пресс-службы, новое клинико-диагностическое отделение с провизорными койками построено по поручению Азарова в сжатые сроки – за восемь месяцев. Оно включает в себя приемно-сортировочную зону, включающую три кабинета приема пациентов с разделением по степени тяжести и верификации COVID-19, диагностический блок, включающий кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию, а также реанимационный блок, рассчитанный на 10 коек, стационар на 60 коек и стерилизационный блок.
В течение одного часа в новом отделении, где установлено современное оборудование, будет проводиться осмотр и обследование больных, устанавливаться диагноз и определяться дальнейшая тактика лечения. Всем поступившим с СOVID-19 будет проводиться компьютерная томография, обследование органов грудной клетки, а также ультразвуковое исследование сосудов, органов брюшной полости, эхокардиография. Также будут выполняться необходимые клинические, биохимические, бактериологические анализы. После осмотра пациента и установки диагноза в зависимости от тяжести состояния больной будет госпитализирован в инфекционное отделение или в отделение реанимации и интенсивной терапии. Отмечается, что в госпитале пациенты смогут получить необходимую помощь в случае, если у них есть другие серьезные заболевания.
"Открытие этого отделения позволит нам не прекращать плановую медицинскую помощь по основным направлениям специализации клиники. А здесь поступившие пациенты будут проходить первичную диагностику, обследование. Это поможет оперативно принимать решение и предоставлять медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, в Самарской области
продолжается строительство нескольких учреждений инфекционного профиля в крупнейших городах региона – Самаре, Тольятти
и Сызрани
.