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Свердловские депутаты попросили Мишустина разобраться с дефицитом сахара
Свердловские депутаты попросили Мишустина разобраться с дефицитом сахара - РИА Новости, 26.07.2021
Свердловские депутаты попросили Мишустина разобраться с дефицитом сахара
Свердловские депутаты направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором просят разобраться, почему в регионе наблюдается дефицит сахара,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:39
2021-07-26T16:39
россия
партия родина
сахар
михаил мишустин
свердловская область
общество
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловские депутаты направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором просят разобраться, почему в регионе наблюдается дефицит сахара, сообщил РИА Новости в понедельник председатель Совета отделения партии "Родина" в Свердловской области Валерий Хвостов.Он уточнил, что обращение подписал он сам и депутаты из партии "Родина".По словам Хвостова, жалобы на проблемы с сахаром поступают также из городов Серов, Североуральск, Среднеуральск."Дня три-четыре назад в соцсетях поднимали эту тему – дефицита сахара. Люди говорят, что сейчас у них ягоды созревают, надо варить варенье, но сахар, мол, найти нигде не можем. Мое мнение, когда у нас Владимир Владимирович (Путин – ред.) сказал, что мы должны следить за ценами, цены не должны повышаться – отсюда и идет дефицит. Торговые центры сахар закупают, но в торговой сети "Ашан", например, говорят, что вчера пришла тонна, ее буквально разобрали за четыре часа, и сейчас сахара там тоже нет", - отметил Хвостов.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, квоты на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои. Кроме того, были повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс, а для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов - предусмотрены меры господдержки.Соглашения по стабилизации цен закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашения по сахару действовали до 1 июня, по маслу - действуют до 1 октября 2021 года.
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россия, партия родина, сахар, михаил мишустин, свердловская область, общество, экономика
16:39 26.07.2021
 
Свердловские депутаты попросили Мишустина разобраться с дефицитом сахара

Свердловские депутаты направили обращение премьер-министру Мишустину из-за дефицита сахара в регионе

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловские депутаты направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором просят разобраться, почему в регионе наблюдается дефицит сахара, сообщил РИА Новости в понедельник председатель Совета отделения партии "Родина" в Свердловской области Валерий Хвостов.
"Мы обратились к Мишустину за рекомендациями, почему у нас в Свердловской области пропал сахар. В Новоуральске, например, сахарного песка вообще нет – рафинад еще есть, а песка вообще нет уже третий день. Люди заказывают за три дня, ездят за 100 километров в Екатеринбург. Но тоже не во всех магазинах он есть. Сейчас у людей начинается ажиотаж. Мне предприниматели рассказали, что они раньше сахар закупали на базах по цене в районе себестоимости за 45 рублей, а сейчас в магазинах цена доходит от 55 и в некоторых точках до 95 рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что обращение подписал он сам и депутаты из партии "Родина".
По словам Хвостова, жалобы на проблемы с сахаром поступают также из городов Серов, Североуральск, Среднеуральск.
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"Дня три-четыре назад в соцсетях поднимали эту тему – дефицита сахара. Люди говорят, что сейчас у них ягоды созревают, надо варить варенье, но сахар, мол, найти нигде не можем. Мое мнение, когда у нас Владимир Владимирович (Путин – ред.) сказал, что мы должны следить за ценами, цены не должны повышаться – отсюда и идет дефицит. Торговые центры сахар закупают, но в торговой сети "Ашан", например, говорят, что вчера пришла тонна, ее буквально разобрали за четыре часа, и сейчас сахара там тоже нет", - отметил Хвостов.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, квоты на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои. Кроме того, были повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс, а для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов - предусмотрены меры господдержки.
Соглашения по стабилизации цен закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашения по сахару действовали до 1 июня, по маслу - действуют до 1 октября 2021 года.
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РоссияПартия РодинаСахарМихаил МишустинСвердловская областьОбществоЭкономика
 
 
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