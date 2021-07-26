https://ria.ru/20210726/sakhar-1742959443.html

Свердловские депутаты попросили Мишустина разобраться с дефицитом сахара

Свердловские депутаты попросили Мишустина разобраться с дефицитом сахара - РИА Новости, 26.07.2021

Свердловские депутаты попросили Мишустина разобраться с дефицитом сахара

Свердловские депутаты направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором просят разобраться, почему в регионе наблюдается дефицит сахара,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:39

2021-07-26T16:39

2021-07-26T16:39

россия

партия родина

сахар

михаил мишустин

свердловская область

общество

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловские депутаты направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором просят разобраться, почему в регионе наблюдается дефицит сахара, сообщил РИА Новости в понедельник председатель Совета отделения партии "Родина" в Свердловской области Валерий Хвостов.Он уточнил, что обращение подписал он сам и депутаты из партии "Родина".По словам Хвостова, жалобы на проблемы с сахаром поступают также из городов Серов, Североуральск, Среднеуральск."Дня три-четыре назад в соцсетях поднимали эту тему – дефицита сахара. Люди говорят, что сейчас у них ягоды созревают, надо варить варенье, но сахар, мол, найти нигде не можем. Мое мнение, когда у нас Владимир Владимирович (Путин – ред.) сказал, что мы должны следить за ценами, цены не должны повышаться – отсюда и идет дефицит. Торговые центры сахар закупают, но в торговой сети "Ашан", например, говорят, что вчера пришла тонна, ее буквально разобрали за четыре часа, и сейчас сахара там тоже нет", - отметил Хвостов.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, квоты на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои. Кроме того, были повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс, а для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов - предусмотрены меры господдержки.Соглашения по стабилизации цен закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашения по сахару действовали до 1 июня, по маслу - действуют до 1 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210721/tseny-1742266095.html

https://ria.ru/20210623/produkty-1738312586.html

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россия, партия родина, сахар, михаил мишустин, свердловская область, общество, экономика