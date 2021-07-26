Свердловские депутаты попросили Мишустина разобраться с дефицитом сахара
Свердловские депутаты направили обращение премьер-министру Мишустину из-за дефицита сахара в регионе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловские депутаты направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором просят разобраться, почему в регионе наблюдается дефицит сахара, сообщил РИА Новости в понедельник председатель Совета отделения партии "Родина" в Свердловской области Валерий Хвостов.
"Мы обратились к Мишустину за рекомендациями, почему у нас в Свердловской области пропал сахар. В Новоуральске, например, сахарного песка вообще нет – рафинад еще есть, а песка вообще нет уже третий день. Люди заказывают за три дня, ездят за 100 километров в Екатеринбург. Но тоже не во всех магазинах он есть. Сейчас у людей начинается ажиотаж. Мне предприниматели рассказали, что они раньше сахар закупали на базах по цене в районе себестоимости за 45 рублей, а сейчас в магазинах цена доходит от 55 и в некоторых точках до 95 рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что обращение подписал он сам и депутаты из партии "Родина".
По словам Хвостова, жалобы на проблемы с сахаром поступают также из городов Серов, Североуральск, Среднеуральск.
"Дня три-четыре назад в соцсетях поднимали эту тему – дефицита сахара. Люди говорят, что сейчас у них ягоды созревают, надо варить варенье, но сахар, мол, найти нигде не можем. Мое мнение, когда у нас Владимир Владимирович (Путин – ред.) сказал, что мы должны следить за ценами, цены не должны повышаться – отсюда и идет дефицит. Торговые центры сахар закупают, но в торговой сети "Ашан", например, говорят, что вчера пришла тонна, ее буквально разобрали за четыре часа, и сейчас сахара там тоже нет", - отметил Хвостов.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, квоты на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои. Кроме того, были повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс, а для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов - предусмотрены меры господдержки.
Соглашения по стабилизации цен закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашения по сахару действовали до 1 июня, по маслу - действуют до 1 октября 2021 года.
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