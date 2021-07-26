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В Кремле ответили на вопрос о колонке Сафронова
В Кремле ответили на вопрос о колонке Сафронова - РИА Новости, 26.07.2021
В Кремле ответили на вопрос о колонке Сафронова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ознакомился ли глава государства Владимир Путин с колонкой обвиняемого в госизмене... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:06
2021-07-26T13:06
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
сизо лефортово
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ознакомился ли глава государства Владимир Путин с колонкой обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова."Нет, мы не можем реагировать на это. Относительно президента я уже сообщал, что материал этот был включен в дайджест. Я не знаю, было ли время у президента с этим ознакомиться ", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомился ли президент с колонкой и какова реакция Кремля на нее.Колонка о расследовании дел о шпионаже и госизмене, написанная Сафроновым в СИЗО "Лефортово", была опубликована утром в пятницу. Однако затем ее удалили с сайта, позднее он подвергся DDoS-атакам. Затем работу сайта восстановили, но при переходе по ссылке, на которой раньше располагался материал, все еще появляется сообщение "404 Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке". Поиск по фамилии автора также не дал результата, от 23 июля найден лишь комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что статья была включена в дайджест Кремля.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
https://ria.ru/20210701/safronov-1739432947.html
https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html
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дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, сизо лефортово, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, общество
13:06 26.07.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о колонке Сафронова

Пресс-секретарь президента Песков: не знаю, было ли время у Путина ознакомиться с колонкой Сафронова

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ознакомился ли глава государства Владимир Путин с колонкой обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова.
"Нет, мы не можем реагировать на это. Относительно президента я уже сообщал, что материал этот был включен в дайджест. Я не знаю, было ли время у президента с этим ознакомиться ", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомился ли президент с колонкой и какова реакция Кремля на нее.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 15:57
Адвокат Сафронова заявил, что очные ставки с чиновниками не проводились
Колонка о расследовании дел о шпионаже и госизмене, написанная Сафроновым в СИЗО "Лефортово", была опубликована утром в пятницу. Однако затем ее удалили с сайта, позднее он подвергся DDoS-атакам. Затем работу сайта восстановили, но при переходе по ссылке, на которой раньше располагался материал, все еще появляется сообщение "404 Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке". Поиск по фамилии автора также не дал результата, от 23 июля найден лишь комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что статья была включена в дайджест Кремля.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 13:25
Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 12:03
Сафронов счел задержание Павлова попыткой оказать на него давление
 
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