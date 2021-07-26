https://ria.ru/20210726/safronov-1742906923.html

Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом

Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом - РИА Новости, 26.07.2021

Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом

Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов допрошен в качестве свидетеля по делу своего адвоката Ивана Павлова, из-за... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:56

2021-07-26T12:56

2021-07-26T12:56

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иван павлов

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов допрошен в качестве свидетеля по делу своего адвоката Ивана Павлова, из-за чего они больше не могут общаться, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь защитника.Против Ивана Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано именно с делом Ивана Сафронова.В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.

https://ria.ru/20210707/peskov-1740238062.html

москва

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, москва, происшествия