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Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом
Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом - РИА Новости, 26.07.2021
Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов допрошен в качестве свидетеля по делу своего адвоката Ивана Павлова, из-за... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:56
2021-07-26T12:56
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов допрошен в качестве свидетеля по делу своего адвоката Ивана Павлова, из-за чего они больше не могут общаться, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь защитника.Против Ивана Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано именно с делом Ивана Сафронова.В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, москва, происшествия
12:56 26.07.2021
 
Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом

Пресс-секретарь Сафронова: журналист проходит свидетелем по делу Павлова и не сможет с ним общаться

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов допрошен в качестве свидетеля по делу своего адвоката Ивана Павлова, из-за чего они больше не могут общаться, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь защитника.
"На прошлой неделе Иван Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Ивана Павлова. Поскольку среди запретов, наложенных на Павлова в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по уголовному делу, это значит, что общаться с подзащитным он теперь не может", - рассказала собеседница агентства.
Против Ивана Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано именно с делом Ивана Сафронова.
В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловМоскваПроисшествия
 
 
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