Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом
Пресс-секретарь Сафронова: журналист проходит свидетелем по делу Павлова и не сможет с ним общаться
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов допрошен в качестве свидетеля по делу своего адвоката Ивана Павлова, из-за чего они больше не могут общаться, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь защитника.
"На прошлой неделе Иван Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Ивана Павлова. Поскольку среди запретов, наложенных на Павлова в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по уголовному делу, это значит, что общаться с подзащитным он теперь не может", - рассказала собеседница агентства.
Против Ивана Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано именно с делом Ивана Сафронова.
В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.
Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.