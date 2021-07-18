https://ria.ru/20210718/komanda29-1741758250.html

Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии

Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии - РИА Новости, 18.07.2021

Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии

Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о прекращении своей деятельности, опасаясь уголовного преследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T17:46

2021-07-18T17:46

2021-07-18T18:37

россия

карина цуркан

фонд борьбы с коррупцией

иван павлов

москва

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МОСКВА, 18 июл- РИА Новости. Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о прекращении своей деятельности, опасаясь уголовного преследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Там также добавили, что адвокаты продолжат оказывать услуги своим доверителям "в личном качестве".Адвокаты и юристы "команды" представляли интересы "Фонда борьбы с коррупцией"* в деле о признании НКО экстремистской организацией. Возглавлявший организацию Иван Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене.Против адвоката сейчас возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Кроме того, Павлов является адвокатом по еще одному громкому уголовному делу - в отношении экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной на 15 лет колонии по обвинению в шпионаже.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210716/obysk-1741516725.html

https://ria.ru/20210617/genprokuratura-1737421255.html

россия

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россия, карина цуркан, фонд борьбы с коррупцией, иван павлов, москва