17:46 18.07.2021 (обновлено: 18:37 18.07.2021)
Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии
Правозащитная организация "Команда 29" объявила о прекращении деятельности
МОСКВА, 18 июл- РИА Новости. Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о прекращении своей деятельности, опасаясь уголовного преследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". Мы не согласны с этим… В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжёлое решение о прекращении деятельности "Команды 29", - следует из сообщения пресс-службы.
Там также добавили, что адвокаты продолжат оказывать услуги своим доверителям "в личном качестве".
Адвокаты и юристы "команды" представляли интересы "Фонда борьбы с коррупцией"* в деле о признании НКО экстремистской организацией. Возглавлявший организацию Иван Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене.
Против адвоката сейчас возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.
В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Кроме того, Павлов является адвокатом по еще одному громкому уголовному делу - в отношении экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной на 15 лет колонии по обвинению в шпионаже.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.