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Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии
Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии - РИА Новости, 18.07.2021
Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии
Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о прекращении своей деятельности, опасаясь уголовного преследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T17:46
2021-07-18T18:37
россия
карина цуркан
фонд борьбы с коррупцией
иван павлов
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МОСКВА, 18 июл- РИА Новости. Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о прекращении своей деятельности, опасаясь уголовного преследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Там также добавили, что адвокаты продолжат оказывать услуги своим доверителям "в личном качестве".Адвокаты и юристы "команды" представляли интересы "Фонда борьбы с коррупцией"* в деле о признании НКО экстремистской организацией. Возглавлявший организацию Иван Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене.Против адвоката сейчас возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Кроме того, Павлов является адвокатом по еще одному громкому уголовному делу - в отношении экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной на 15 лет колонии по обвинению в шпионаже.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210716/obysk-1741516725.html
https://ria.ru/20210617/genprokuratura-1737421255.html
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россия, карина цуркан, фонд борьбы с коррупцией, иван павлов, москва
17:46 18.07.2021 (обновлено: 18:37 18.07.2021)
 
Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии

Правозащитная организация "Команда 29" объявила о прекращении деятельности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл- РИА Новости. Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о прекращении своей деятельности, опасаясь уголовного преследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". Мы не согласны с этим… В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжёлое решение о прекращении деятельности "Команды 29", - следует из сообщения пресс-службы.
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Свободная Европа/Свобода в Праге - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:38Протесты в Белоруссии
Правозащитники сообщили об обысках в минском офисе "Радио Свобода"*
Там также добавили, что адвокаты продолжат оказывать услуги своим доверителям "в личном качестве".
Адвокаты и юристы "команды" представляли интересы "Фонда борьбы с коррупцией"* в деле о признании НКО экстремистской организацией. Возглавлявший организацию Иван Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене.
Против адвоката сейчас возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 15:59
Путин попросил Генпрокуратуру поплотнее работать с правозащитниками
В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Кроме того, Павлов является адвокатом по еще одному громкому уголовному делу - в отношении экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной на 15 лет колонии по обвинению в шпионаже.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
 
РоссияКарина ЦурканФонд борьбы с коррупциейИван ПавловМосква
 
 
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