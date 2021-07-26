https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742853124.html
Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.07.2021
Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
Украина после запуска трубопровода "Северный поток — 2" должна начать разрабатывать собственные ресурсы, в частности, "зеленый" водород, такое мнение в эфире... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:49
2021-07-26T06:49
2021-07-26T06:49
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северный поток — 2
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Украина после запуска трубопровода "Северный поток — 2" должна начать разрабатывать собственные ресурсы, в частности, "зеленый" водород, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока — 2" сохранится, нельзя."То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород", - заявил Саакашвили.При этом он обвинил Россию в том, что она якобы хочет "перекрыть для Украины" Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи "зеленого" водорода. "И Россия смотрит на эти вещи", - утверждает он."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета. В пятницу ФРГ и США опубликовали совместное заявление о новом газопроводе. В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года.
https://ria.ru/20210724/stsenariy-1742648870.html
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россия, северный поток — 2, евросоюз, михаил саакашвили, сша, украина, в мире
Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
Экс-президент Грузии Саакашвили назвал альтернативу для Украины после запуска "Северного потока — 2"