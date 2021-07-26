https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742853124.html

Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"

Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.07.2021

Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"

Украина после запуска трубопровода "Северный поток — 2" должна начать разрабатывать собственные ресурсы, в частности, "зеленый" водород, такое мнение в эфире... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T06:49

2021-07-26T06:49

2021-07-26T06:49

россия

северный поток — 2

евросоюз

михаил саакашвили

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Украина после запуска трубопровода "Северный поток — 2" должна начать разрабатывать собственные ресурсы, в частности, "зеленый" водород, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска "Северного потока — 2" сохранится, нельзя."То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока — 2" будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород", - заявил Саакашвили.При этом он обвинил Россию в том, что она якобы хочет "перекрыть для Украины" Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи "зеленого" водорода. "И Россия смотрит на эти вещи", - утверждает он."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета. В пятницу ФРГ и США опубликовали совместное заявление о новом газопроводе. В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года.

https://ria.ru/20210724/stsenariy-1742648870.html

https://ria.ru/20210725/roskosh-1742811033.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, евросоюз, михаил саакашвили, сша, украина, в мире