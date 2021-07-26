https://ria.ru/20210726/rosatom-1742997669.html

"Росатом" начал строить реакторный комплекс в Боливии

"Росатом" начал строить реакторный комплекс в Боливии - РИА Новости, 26.07.2021

"Росатом" начал строить реакторный комплекс в Боливии

"Росатом" начал строительство реакторного комплекса - ключевого элемента Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:38

2021-07-26T19:38

2021-07-26T19:38

россия

кирилл комаров

латинская америка

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

боливия

в мире

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ЭЛЬ-АЛЬТО (Боливия), 26 июл - РИА Новости. "Росатом" начал строительство реакторного комплекса - ключевого элемента Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, передает корреспондент РИА Новости.Проект центра уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов во всем мире: площадка его размещения является самой высотной (4 километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий.Первый замгендиректора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров подтвердил, что центр начнет работу в 2024 году – к этому сроку планируется завершить сооружение реактора."Этот реактор, который заработает в 2024 году, - технологическое чудо, которое включит Боливию в список инновационных стран, которых не так много в мире", - сказал он.В 2017 году в Вене был подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и Государственным специализированным проектным институтом (входит в "Росатом") на сооружение Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в боливийском Эль-Альто.Это один из крупнейших проектов РФ в Латинской Америке, открывающий новые возможности для экспорта российских мирных ядерных технологий в страны региона. Центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе. ЦЯИТ будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевой центр облучения с экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом, инженерными сооружениями и различными лабораториями.

https://ria.ru/20210608/energoblok-1736090576.html

https://ria.ru/20210523/khokkeisty-1733500101.html

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россия, кирилл комаров, латинская америка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", боливия, в мире