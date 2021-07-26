https://ria.ru/20210726/rabota-1742864405.html
Эксперты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Эксперты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России вряд ли возможен в условиях текущей экономической ситуации, такие изменения сопровождаются ростом издержек со... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:22
2021-07-26T09:22
2021-07-26T09:22
россия
рэу имени г. в. плеханова
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России вряд ли возможен в условиях текущей экономической ситуации, такие изменения сопровождаются ростом издержек со стороны бизнеса, а нагрузка на него в настоящее время и так велика, полагает ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец.Ранее в Исландии Ассоциация за устойчивую демократию (Alda) сообщила, что 86% трудового населения страны уже работает по сокращенному графику или имеет право обсуждать этот вопрос с работодателями. В стране прошло два эксперимента с сокращением традиционной 40-часовой рабочей недели в 2015 и 2017 годах.По словам Хейфец, несмотря на положительные результаты эксперимента в Исландии, рассчитывать на быстрый переход на четырехдневную рабочую неделю в России нельзя. "Для полноценного перехода необходимо преодолеть большой путь как экономических, так и законодательных изменений. В первую очередь, важно провести похожий эксперимент в условиях российской экономики с ключевыми заинтересованными компаниями, а также законодательно обеспечить соблюдение прав работников, чтобы при сокращении рабочих дней не пострадала заработная плата сотрудников", - сказала Хейфец РИА Новости.Она также указала на то, что переход на сокращенную рабочую неделю на первом этапе будет сопровождаться ростом издержек на кадры со стороны предпринимателей. "В настоящее время и так велика нагрузка на бизнес, а переход в первое время будет сопровождаться ростом издержек со стороны предпринимателей. Безусловно, рост издержек может сдержать государственная поддержка, однако, в условиях ухудшения экономической конъюнктуры и высокой фискальной нагрузки, помощь следует направить наиболее пострадавшим отраслям и слоям населения, а также на стимулирование роста производительности", - полагает эксперт.Научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Разият Амирханова в свою очередь обратила внимание на то, что в РФ есть отрасли, которые работают вовсе без выходных. "В жизни любой страны есть такие сферы как образование, медицина, торговля и сфера обслуживания. И если образование и медицина все-таки имеют "законные" выходные, то предприятия торговли и сферы услуг в России работают практически без выходных. И при сокращении рабочей недели работодателям придется нанимать дополнительных сотрудников", - сказала она.По ее словам, для ряда секторов экономики сокращение рабочей недели и вовсе не выгодно, например, сельского хозяйства, строительства, которые зависят от времени года, погодных условий.
https://ria.ru/20210718/sokraschenie-1741743405.html
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россия, рэу имени г. в. плеханова, экономика
Эксперты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Эксперт Хейфец: сокращение рабочей недели в России вряд ли возможно в текущей экономической ситуации
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России
вряд ли возможен в условиях текущей экономической ситуации, такие изменения сопровождаются ростом издержек со стороны бизнеса, а нагрузка на него в настоящее время и так велика, полагает ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец.
Ранее в Исландии Ассоциация за устойчивую демократию (Alda) сообщила, что 86% трудового населения страны уже работает по сокращенному графику или имеет право обсуждать этот вопрос с работодателями. В стране прошло два эксперимента с сокращением традиционной 40-часовой рабочей недели в 2015 и 2017 годах.
По словам Хейфец, несмотря на положительные результаты эксперимента в Исландии, рассчитывать на быстрый переход на четырехдневную рабочую неделю в России нельзя. "Для полноценного перехода необходимо преодолеть большой путь как экономических, так и законодательных изменений. В первую очередь, важно провести похожий эксперимент в условиях российской экономики с ключевыми заинтересованными компаниями, а также законодательно обеспечить соблюдение прав работников, чтобы при сокращении рабочих дней не пострадала заработная плата сотрудников", - сказала Хейфец РИА Новости.
Она также указала на то, что переход на сокращенную рабочую неделю на первом этапе будет сопровождаться ростом издержек на кадры со стороны предпринимателей. "В настоящее время и так велика нагрузка на бизнес, а переход в первое время будет сопровождаться ростом издержек со стороны предпринимателей. Безусловно, рост издержек может сдержать государственная поддержка, однако, в условиях ухудшения экономической конъюнктуры и высокой фискальной нагрузки, помощь следует направить наиболее пострадавшим отраслям и слоям населения, а также на стимулирование роста производительности", - полагает эксперт.
Научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова
Разият Амирханова в свою очередь обратила внимание на то, что в РФ есть отрасли, которые работают вовсе без выходных. "В жизни любой страны есть такие сферы как образование, медицина, торговля и сфера обслуживания. И если образование и медицина все-таки имеют "законные" выходные, то предприятия торговли и сферы услуг в России работают практически без выходных. И при сокращении рабочей недели работодателям придется нанимать дополнительных сотрудников", - сказала она.
По ее словам, для ряда секторов экономики сокращение рабочей недели и вовсе не выгодно, например, сельского хозяйства, строительства, которые зависят от времени года, погодных условий.