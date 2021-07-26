https://ria.ru/20210726/psaki-1743005342.html

США меняют роль в Ираке с боевой на тренировочную, заявила Псаки

США меняют роль в Ираке с боевой на тренировочную, заявила Псаки - РИА Новости, 26.07.2021

США меняют роль в Ираке с боевой на тренировочную, заявила Псаки

США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную, в стране останется столько американских бойцов, сколько требует новая задача, заявила на брифинге в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:36

2021-07-26T20:36

2021-07-26T20:50

министерство обороны сша

джо байден

ирак

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ed3f47e19aa56f7ee208e4e0dc9da99c.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную, в стране останется столько американских бойцов, сколько требует новая задача, заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Новость сегодня заключается в том, что меняется (суть) миссии и число (дислоцированных военных) будет определяться со временем в зависимости от поставленной задачи",- сказала Псаки журналистам. Она отказалась, привести число военных, которые будут оставаться в Ираке, но подчеркнула, что миссия "из боевой станет в большей степени миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки".По ее словам, это изменение содержания миссии является переходом "к большему вниманию на тренировке, нежели то, что было в течение последних нескольких лет".Позднее в понедельник президент США Джо Байден проведет в Белом доме переговоры с премьер-министром Ирака, ожидается, что по итогам встречи стороны объявят о завершении боевой миссии США и этой стране.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран сообщила, что Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года. В то же время газета указывала, что Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). New York Times со ссылкой на источники в минобороны США и администрации президента Джо Байдена сообщала, что США могут сохранить численность своих войск в Ираке на прежнем уровне.

https://ria.ru/20210722/irak-1742443581.html

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, джо байден, ирак, сша, в мире