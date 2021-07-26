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США меняют роль в Ираке с боевой на тренировочную, заявила Псаки
США меняют роль в Ираке с боевой на тренировочную, заявила Псаки - РИА Новости, 26.07.2021
США меняют роль в Ираке с боевой на тренировочную, заявила Псаки
США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную, в стране останется столько американских бойцов, сколько требует новая задача, заявила на брифинге в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:36
2021-07-26T20:50
министерство обороны сша
джо байден
ирак
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную, в стране останется столько американских бойцов, сколько требует новая задача, заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Новость сегодня заключается в том, что меняется (суть) миссии и число (дислоцированных военных) будет определяться со временем в зависимости от поставленной задачи",- сказала Псаки журналистам. Она отказалась, привести число военных, которые будут оставаться в Ираке, но подчеркнула, что миссия "из боевой станет в большей степени миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки".По ее словам, это изменение содержания миссии является переходом "к большему вниманию на тренировке, нежели то, что было в течение последних нескольких лет".Позднее в понедельник президент США Джо Байден проведет в Белом доме переговоры с премьер-министром Ирака, ожидается, что по итогам встречи стороны объявят о завершении боевой миссии США и этой стране.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран сообщила, что Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года. В то же время газета указывала, что Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). New York Times со ссылкой на источники в минобороны США и администрации президента Джо Байдена сообщала, что США могут сохранить численность своих войск в Ираке на прежнем уровне.
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министерство обороны сша, джо байден, ирак, сша, в мире
20:36 26.07.2021 (обновлено: 20:50 26.07.2021)
 
США меняют роль в Ираке с боевой на тренировочную, заявила Псаки

Представитель Белого дома Псаки: США меняют роль в Ираке с боевой на тренировочную

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную, в стране останется столько американских бойцов, сколько требует новая задача, заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Новость сегодня заключается в том, что меняется (суть) миссии и число (дислоцированных военных) будет определяться со временем в зависимости от поставленной задачи",- сказала Псаки журналистам. Она отказалась, привести число военных, которые будут оставаться в Ираке, но подчеркнула, что миссия "из боевой станет в большей степени миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки".
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СМИ: США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года
По ее словам, это изменение содержания миссии является переходом "к большему вниманию на тренировке, нежели то, что было в течение последних нескольких лет".
Позднее в понедельник президент США Джо Байден проведет в Белом доме переговоры с премьер-министром Ирака, ожидается, что по итогам встречи стороны объявят о завершении боевой миссии США и этой стране.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран сообщила, что Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года. В то же время газета указывала, что Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). New York Times со ссылкой на источники в минобороны США и администрации президента Джо Байдена сообщала, что США могут сохранить численность своих войск в Ираке на прежнем уровне.
 
Министерство обороны СШАДжо БайденИракСШАВ мире
 
 
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