https://ria.ru/20210726/protest-1742912257.html

Япония выразила России протест из-за готовящихся стрельб на Кунашире

Япония выразила России протест из-за готовящихся стрельб на Кунашире - РИА Новости, 26.07.2021

Япония выразила России протест из-за готовящихся стрельб на Кунашире

Правительство Японии выразило протест России в связи с планируемым проведением российскими вооруженными силами стрельб на острове Кунашир, заявил генеральный... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:24

2021-07-26T13:24

2021-07-26T13:24

кацунобу като

россия

кунашир (остров)

япония

в мире

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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Правительство Японии выразило протест России в связи с планируемым проведением российскими вооруженными силами стрельб на острове Кунашир, заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като."Мы всегда внимательно следим за действиями российских военных в районе северных территорий (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.) и ведем сбор информации. По дипломатическим каналам 22 июля мы заявили протест в связи с усилением военного присутствия России на четырех северных островах, таким как указанные стрельбы, что не совпадает с позицией нашей страны по этим островам", - отметил он на пресс-конференции.Ранее газета "Санкэй" распространила информацию о том, что правительство РФ уведомила японскую сторону о готовящихся военных маневрах на острове Кунашир с 27 июля по конец августа.Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории" вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210707/ucheniya-1740192065.html

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кунашир (остров)

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кацунобу като, россия, кунашир (остров), япония, в мире