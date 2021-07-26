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Посол в Токио ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
Посол в Токио ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы - РИА Новости, 26.07.2021
Посол в Токио ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
Посол России в Японии Михаил Галузин назвал заявленный Токио протест из-за поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп неприемлемым, сообщила дипмиссия РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:28
2021-07-26T13:13
такэо мори
михаил галузин
кунашир (остров)
токио
россия
михаил мишустин
япония
в мире
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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин назвал заявленный Токио протест из-за поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп неприемлемым, сообщила дипмиссия на своей странице Facebook."В ответ посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", — говорится в публикации.Сегодня Мишустин начал рабочий визит в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.Позднее заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори из-за поездки премьера на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вызвал Галузина в МИД для того, чтобы выразить протест.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
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Мишустин прибыл на Итуруп
Михаил Мишустин посетил с визитом Курилы и встретился с представителями бизнеса на острове Итуруп
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такэо мори, михаил галузин, кунашир (остров), токио, россия, михаил мишустин, япония, в мире
10:28 26.07.2021 (обновлено: 13:13 26.07.2021)
 
Посол в Токио ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Российский посол назвал неприемлемым протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин назвал заявленный Токио протест из-за поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп неприемлемым, сообщила дипмиссия на своей странице Facebook.
"В ответ посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", — говорится в публикации.
Сегодня Мишустин начал рабочий визит в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.
Позднее заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори из-за поездки премьера на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вызвал Галузина в МИД для того, чтобы выразить протест.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
 
Такэо МориМихаил ГалузинКунашир (остров)ТокиоРоссияМихаил МишустинЯпонияВ мире
 
 
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