10:28 26.07.2021 (обновлено: 13:13 26.07.2021)
Посол в Токио ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
Российский посол назвал неприемлемым протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин назвал заявленный Токио протест из-за поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп неприемлемым, сообщила дипмиссия на своей странице Facebook.
"В ответ посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", — говорится в публикации.
Сегодня Мишустин начал рабочий визит в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.
Позднее заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори из-за поездки премьера на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вызвал Галузина в МИД для того, чтобы выразить протест.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.