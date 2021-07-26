https://ria.ru/20210726/protest-1742873231.html

Посол в Токио ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Посол в Токио ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы - РИА Новости, 26.07.2021

Посол в Токио ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Посол России в Японии Михаил Галузин назвал заявленный Токио протест из-за поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп неприемлемым, сообщила дипмиссия РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:28

2021-07-26T10:28

2021-07-26T13:13

такэо мори

михаил галузин

кунашир (остров)

токио

россия

михаил мишустин

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742857941_0:0:3428:1928_1920x0_80_0_0_a2c0d3003597f902d8457d68662f3095.jpg

ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин назвал заявленный Токио протест из-за поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп неприемлемым, сообщила дипмиссия на своей странице Facebook."В ответ посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны", — говорится в публикации.Сегодня Мишустин начал рабочий визит в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.Позднее заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори из-за поездки премьера на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вызвал Галузина в МИД для того, чтобы выразить протест.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.

кунашир (остров)

токио

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мишустин прибыл на Итуруп Михаил Мишустин посетил с визитом Курилы и встретился с представителями бизнеса на острове Итуруп 2021-07-26T10:28 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такэо мори, михаил галузин, кунашир (остров), токио, россия, михаил мишустин, япония, в мире