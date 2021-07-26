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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/prokat-1742874968.html
Хоррор "Время" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Хоррор "Время" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 26.07.2021
Хоррор "Время" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Американский фильм ужасов режиссера Найта Шьямалана "Время" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 160,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:38
2021-07-26T10:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
гаэль гарсия берналь
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американский фильм ужасов режиссера Найта Шьямалана "Время" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 160,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Фильм рассказывает о семье, которая отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув пару часов на пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь - это один день. В главных ролях снялись Гаэль Гарсиа Берналь, Руфус Сьюэлл и Элиза Сканлен.На втором месте рейтинга – фантастический боевик режиссера Кейт Шортланд "Черная вдова" со сборами в 51,6 миллиона рублей.Фильм рассказывает о жизни Черной вдовы до ее присоединения к команде супергероев "Мстители". Наташе Романофф (Черная вдова) предстоит противостоять членам "Красной комнаты".На третьей позиции расположился американский анимационно-игровой спортивный фильм "Космический джем: Новое поколение" Малкольма Д. Ли. Фильм является продолжением картины "Космический джем", в главной роли в нем снялся Леброн Джеймс. За прошедшие выходные фильм собрал 48,6 миллиона рублей.Четвертую позицию рейтинга занял американский супергеройский фильм режиссера Роберта Швентке в жанре боевика "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" со сборами в 46,3 миллиона рублей. Картина является третьей в серии "G.I. Joe: Бросок кобры" и ее перезапуском, а также первым фильмом запланированной кинематографической вселенной Hasbro. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Лука", который собрал 21,9 миллиона рублей за прошедшие выходные.
https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html
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кино и сериалы, новости культуры, гаэль гарсия берналь
10:38 26.07.2021
 
Хоррор "Время" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Американский фильм ужасов "Время" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

© Предоставлено UPIКадр из фильма "Время"
Кадр из фильма Время
© Предоставлено UPI
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американский фильм ужасов режиссера Найта Шьямалана "Время" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 160,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Фильм рассказывает о семье, которая отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув пару часов на пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь - это один день. В главных ролях снялись Гаэль Гарсиа Берналь, Руфус Сьюэлл и Элиза Сканлен.
На втором месте рейтинга – фантастический боевик режиссера Кейт Шортланд "Черная вдова" со сборами в 51,6 миллиона рублей.
Фильм рассказывает о жизни Черной вдовы до ее присоединения к команде супергероев "Мстители". Наташе Романофф (Черная вдова) предстоит противостоять членам "Красной комнаты".
Кадр из фильма Черная Вдова
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На третьей позиции расположился американский анимационно-игровой спортивный фильм "Космический джем: Новое поколение" Малкольма Д. Ли. Фильм является продолжением картины "Космический джем", в главной роли в нем снялся Леброн Джеймс. За прошедшие выходные фильм собрал 48,6 миллиона рублей.
Четвертую позицию рейтинга занял американский супергеройский фильм режиссера Роберта Швентке в жанре боевика "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" со сборами в 46,3 миллиона рублей. Картина является третьей в серии "G.I. Joe: Бросок кобры" и ее перезапуском, а также первым фильмом запланированной кинематографической вселенной Hasbro. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Лука", который собрал 21,9 миллиона рублей за прошедшие выходные.
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КультураКино и сериалыНовости культурыГаэль Гарсия Берналь
 
 
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