"Нас прогнули под Запад". Преподаватели вузов России бьют тревогу

2021-07-26

2021-07-26

2021-07-26

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Публикуйся или умри" — так на Западе иронизируют по поводу того, что эффективность преподавателей исследовательских университетов определяется количеством их публикаций в научных журналах. Последние годы это активно внедряют и в России. Теперь на хорошем счету лишь те профессора и доценты, кто пробился в топовые англоязычные издания, остальным же приходится работать под угрозой увольнения. О том, как в погоне за рейтингами и финансированием ведущие вузы страны заискивают перед частными зарубежными журналами, — в материале РИА Новости.Имидж — все, наука — ничто"В советское время научные исследования в высшей школе были вторичной задачей. От преподавателя требовалось в первую очередь учить студентов. Если же он хотел защитить диссертацию, дорасти до профессора, то, конечно, занимался наукой, публиковал статьи", — рассказывает социолог Денис Подвойский.В западных университетах, напротив, научная деятельность считается основной. Во второй половине XX века там внедрили библиометрию — подсчет эффективности ученого на основании числа публикаций и ссылок на них из других научных статей."В 2000-х библиометрия проникла к нам. На вузы стали выделять больше денег, университетский менеджмент, распределяющий средства и не сильно понимающий, как проводятся реальные исследования, стал на нее ориентироваться. Для преподавателей это все оказалось жуткой головной болью", — продолжает эксперт.Понадобились статьи в серьезных научных журналах, входящих в международные базы данных Web of Science и Scopus. Первая принадлежит коммерческой компании Clarivate Analytics (дочке корпорации Thomson Reuters), вторая — Elsevier. Они индексируют названия журналов, статей и абстракты на английском языке, списки литературы.На основе этих данных и составляют рейтинги успешных журналов, авторов.Самый известный рейтинг — от Web of Science. Рейтинг на основе Scopus — SCImago Journal & Country Rank. Чем больше статьи из журнала цитируют, то есть чем выше импакт-фактор, тем весомее журнал в глазах научного сообщества."Рейтинг учебных заведений, членство в диссертационных советах, гранты — все завязано на показатели Web of Science и Scopus. Во многих вузах публикации в этих базах данных обязательны", — поясняет Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ.Обеспечивает показатели профессорско-преподавательский состав."Преподавательские должности — выборные, — добавляет Подвойский. — Соискатели подают документы, кадровая комиссия проводит конкурс. Раньше контракт заключали на пять лет. Сейчас это большая редкость, в основном — на год-два. Число публикаций оговорено в контракте. Если статей нет, могут не переизбрать".Под чужую дудкуЕвгения преподает гуманитарную дисциплину в одном из московских университетов. Просит не называть фамилию и место работы. Боится потерять место. Дело в том, что у нее до недавнего времени не было ни одной публикации в иностранном научном журнале. А это повод для прекращения контракта."Похоже, у нас пытаются скопировать американскую систему сегрегации преподавателей, где есть постоянные позиции — tenure, их получают единицы, и разные временные должности. Но в России, в отличие от США, не настолько развит этот рынок. Если потерять контракт, найти работу будет сложно. Совмещение тоже проблематично", — рассказывает Евгения.По ее словам, в вузе каждый год утверждают внутренние "белые" и "черные" списки журналов, разбивают на квартили (ранжируют). Чем в более топовом журнале публикация, тем ценнее.Для статьи нужно исследование, а это время и ресурсы в ущерб преподаванию. Далее текст необходимо перевести на английский и направить в журнал. Там можно ждать очереди годами. Но главная проблема в другом."Есть ряд направлений, статьи по которым в западных журналах не примут, потому что им это неинтересно. Например, методология, какие-то специфические российские вопросы. Очевидно, по Крыму ничего не опубликуешь", — говорит Евгения.Сейчас у нее вышла статья в журнале из второго квартиля, контракт продлили, но только на год. Причем преподавательскую нагрузку увеличили в полтора раза при той же оплате. Евгения считает это ненормальным. "Хочется ориентироваться не на квартили, а исследовать то, что интересно мне и моим коллегам", — отмечает она.Меньшинства и дискриминацияВ России есть собственные системы оценки научных журналов. Самая давняя — список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), присваивающей ученые степени кандидата и доктора наук. В середине нулевых появился Российский индекс научного цитирования, основанный на Научной электронной библиотеке. Туда все отечественные научные издания загружают статьи целиком или абстракты."Мы в свое время поднимали вопрос, почему публикации должны быть завязаны на Web of Science и Scopus, а не на ВАК", — говорит профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН, советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Воронин.По его словам, далеко не все научные дисциплины подходят для западных изданий. Тем, кто в естественных науках, инженерных, медицине, — легче. Гуманитариям же очень сложно."Пример из моей сферы востоковедения. Мы направили в западные журналы статью о ливийской джамахирии как форме демократии на Африканском континенте. Нам ответили, что это неинтересно. Коллеги пытались опубликовать работу по Ирану. Отказ: неактуально. История средневековой Руси тоже англосаксонское сообщество не волнует", — перечисляет профессор Воронин."Поэтому приходится "переобуваться", писать, например, про меньшинства, дискриминацию", — поясняет председатель совета по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей Анна Кулешова."Есть области исследований, существующие почти исключительно на родных языках. Они могут быть совершенно неизвестны за пределами страны или региона происхождения. Пробиться с ними в журналы с высоким импакт-фактором нереально", — подчеркивает Денис Подвойский."Закручивают гайки"Чтобы удовлетворить спрос на статьи в западных журналах, как грибы после дождя расплодились посреднические фирмы, предлагающие услуги по переводу и оформлению или даже обещающие публикацию "под ключ".Посредники просят от 1500 до 3000 долларов. "А статей надо несколько. Страна под санкциями с 2014 года, но мы их кормим", — возмущается Воронин. Эта система — "инструмент давления на профессорско-преподавательское сообщество".Некоторые университеты стараются компенсировать затраты крупными премиями — до ста тысяч. Но не все так щепетильны."Сотрудники пытаются купить готовые научные статьи, приписать авторство, занимаются плагиатом (в том числе переводным), воруют тексты у студентов или принуждают их к подарочному авторству. Иногда им в этом помогает руководство университетов, закупая статьи в изданиях-хищниках, закладывая в бюджет приобретение авторства", — уточняет Анна Кулешова.Денис Подвойский называет это "демонстрацией псевдоэффективности", Сергей Воронин — "профанацией". И оба эксперта отмечают, что требования к преподавателям только растут."Начинали с малого, есть публикация — доплата, потом включили в контракт фиксированное число статей, теперь нет публикаций — не переизберем", — констатирует профессор Воронин."В данный момент я в середине четырехлетнего контракта, это максимальный срок в моем вузе. К концу условия будут гораздо жестче", — уверен Подвойский.Сломать системуОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что тенденцию пора менять, причем кардинально."Выходом может быть создание двух треков — преподавательского и исследовательского. Те, кто не в состоянии выдавать публикации, например, преподаватели физкультуры, иностранного языка, переходят в первый трек", — рассуждает Евгения. Это обсуждается последние годы, но до практики дело не дошло.Сергей Воронин полагает, что надо полностью отказаться от ориентации на Запад. "Мы эту тему поднимаем с 2014-го, нас поддержал Владимир Жириновский. Нужно создавать собственную базу данных по СНГ, БРИКС, чтобы сюда стремились ученые из Восточной Европы и других стран", — настаивает советник."Сама идея рейтинга по публикациям в той или иной базе данных сомнительна. Ученого надо оценивать по функциям, которые он выполняет", — говорит Вардан Багдасарян. По его мнению, новые идеи, не вписывающиеся в исходную парадигму, невозможно опубликовать в журналах с высоким импакт-фактором. Они пробьют себе дорогу, но спустя годы. Вокруг научных издательств — большая кормушка, множество посредников. Не говоря уже о том, что на этом держится приоритетность западной науки перед отечественной.В ноябре прошлого года депутат Государственной думы Сергей Калашников направил секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву просьбу высказаться по данному вопросу. По его словам, он получил оперативный ответ: "На меня выходили представители правительства и РАН, они провели соответствующую работу. Единственная организация, которая выступила против, — ВШЭ. Остальные идею реанимировать и усилить роль российской системы аттестации поддержали".Любопытно, что и весь мир призывает отказываться от формальных показателей в оценке труда исследователей. В 2017-м Французская академия наук, Немецкая академия "Леопольдина" и Лондонское королевское научное общество выступили с совместным заявлением, выразив озабоченность чрезмерным увлечением библиометрией. В 2015 году в Nature опубликовали "Лейденский манифест", один из пунктов которого гласит: "защищай приоритет исследований, актуальных для своего региона".

2021

