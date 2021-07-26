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Культура
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Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави
Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави - РИА Новости, 26.07.2021
Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави
Заслуженный артист РФ, пианист и профессор Московской консерватории Владимир Сканави умер на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:03
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московская консерватория имени п. и. чайковского
культура
россия
чайковский
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, пианист и профессор Московской консерватории Владимир Сканави умер на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в учреждении.Владимир Сканави окончил фортепианный факультет Московской консерватории, с 1965 года он постоянно выступал, в том числе вместе с такими музыкантами, как Наталья Гутман, Лиана Исакадзе и Гидон Кремер. Сканави был профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского, с 1991 года преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета.
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московская консерватория имени п. и. чайковского, россия, чайковский
13:03 26.07.2021 (обновлено: 13:45 26.07.2021)
 
Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави

Заслуженный артист России и профессор Московской консерватории Сканави умер на 80-м году жизни

© Фото : ВШЭПрофессор Московской консерватории Владимир Сканави
Профессор Московской консерватории Владимир Сканави - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : ВШЭ
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, пианист и профессор Московской консерватории Владимир Сканави умер на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в учреждении.
"Он умер, это было вчера, у него была долгая болезнь", - сказала представитель консерватории, уточнив, что дата и место прощания и похорон пока не определены.
Владимир Сканави окончил фортепианный факультет Московской консерватории, с 1965 года он постоянно выступал, в том числе вместе с такими музыкантами, как Наталья Гутман, Лиана Исакадзе и Гидон Кремер. Сканави был профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского, с 1991 года преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета.
 
КультураМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоРоссияЧайковский
 
 
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