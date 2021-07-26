https://ria.ru/20210726/professor-1742908006.html

Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави

Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави - РИА Новости, 26.07.2021

Умер профессор Московской консерватории Владимир Сканави

Заслуженный артист РФ, пианист и профессор Московской консерватории Владимир Сканави умер на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:03

2021-07-26T13:03

2021-07-26T13:45

московская консерватория имени п. и. чайковского

культура

россия

чайковский

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, пианист и профессор Московской консерватории Владимир Сканави умер на 80-м году жизни, сообщили РИА Новости в учреждении.Владимир Сканави окончил фортепианный факультет Московской консерватории, с 1965 года он постоянно выступал, в том числе вместе с такими музыкантами, как Наталья Гутман, Лиана Исакадзе и Гидон Кремер. Сканави был профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского, с 1991 года преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета.

россия

чайковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская консерватория имени п. и. чайковского, россия, чайковский