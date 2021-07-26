Районы Вологодчины присоединяются к проекту "Ради жизни на земле"
ВОЛОГДА, 26 июл – РИА Новости. К вологодскому проекту "Ради жизни на земле" присоединяется Великий Устюг, который дал стране 11 Героев Советского Союза, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Для участия в проекте, призванном увековечить память героев Великой Отечественной войны и рассказать о подвигах народа, от Великого Устюга выбран адмирал Николай Кузнецов.
Он внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Накануне нападения на СССР Германии Кузнецов отдал приказ привести флоты в боевую готовность, что позволило избежать потери кораблей и морской авиации. Отстаивая свою точку зрения, Николай Кузнецов не боялся вступать в спор с руководством страны, не раз попадал в опалу. В 2003 году в честь героя утверждена медаль министерства обороны "Адмирал Кузнецов", говорится в сообщении.
Проект "Ради жизни на земле" стартовал на Вологодчине в начале лета, а его идея родилась накануне Дня Победы у художника Олега Иванова. Ее поддержали и губернатор, и председатель Законодательного собрания региона.
"Мы хотели бы увековечить память героев Советского Союза, наших земляков, во всех районах области. Мы поговорили с главами районов, определились со списком героев, которые будут изображены на фасадах зданий. Это очень красивый, нужный проект, который, как уже видно, нравится вологжанам", - приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Андрея Луценко.
Старт проекту дал город Сокол, где на одном из жилых домов появился портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова высотой в пять этажей. Командир стрелкового полка был посмертно удостоен этого звания за прорыв обороны противника в районе города Пултуска и форсирование реки Пелта.
Далее к проекту присоединилось село Сямжа. Здесь решили увековечить память Героя Советского Союза Александра Румянцева, отличившегося во время битвы за Днепр. Взвод вологжанина построил паромную переправу и захватил плацдарм на западном берегу реки. Во время операции Румянцев погиб, звания героя удостоился посмертно.
С помощью граффити о своем земляке решили рассказать в Череповце. Там появился портрет партизана Бориса Окинина, который, спасая свой отряд, в одиночку отстреливался от врагов из ручного пулемета. Партизанам удалось отойти, однако сам Окинин погиб. Героя похоронили на месте гибели в лесу, посмертно он был награжден медалью "За отвагу".