https://ria.ru/20210726/proekt-1742982652.html

Районы Вологодчины присоединяются к проекту "Ради жизни на земле"

Районы Вологодчины присоединяются к проекту "Ради жизни на земле" - РИА Новости, 26.07.2021

Районы Вологодчины присоединяются к проекту "Ради жизни на земле"

К вологодскому проекту "Ради жизни на земле" присоединяется Великий Устюг, который дал стране 11 Героев Советского Союза, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:35

2021-07-26T18:35

2021-07-26T18:35

вологодская область

николай кузнецов

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

великий устюг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742984802_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_998c0172d30e4aa852e6d93bc90a15a2.jpg

ВОЛОГДА, 26 июл – РИА Новости. К вологодскому проекту "Ради жизни на земле" присоединяется Великий Устюг, который дал стране 11 Героев Советского Союза, сообщает пресс-служба регионального парламента.Для участия в проекте, призванном увековечить память героев Великой Отечественной войны и рассказать о подвигах народа, от Великого Устюга выбран адмирал Николай Кузнецов.Он внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Накануне нападения на СССР Германии Кузнецов отдал приказ привести флоты в боевую готовность, что позволило избежать потери кораблей и морской авиации. Отстаивая свою точку зрения, Николай Кузнецов не боялся вступать в спор с руководством страны, не раз попадал в опалу. В 2003 году в честь героя утверждена медаль министерства обороны "Адмирал Кузнецов", говорится в сообщении.Проект "Ради жизни на земле" стартовал на Вологодчине в начале лета, а его идея родилась накануне Дня Победы у художника Олега Иванова. Ее поддержали и губернатор, и председатель Законодательного собрания региона.Старт проекту дал город Сокол, где на одном из жилых домов появился портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова высотой в пять этажей. Командир стрелкового полка был посмертно удостоен этого звания за прорыв обороны противника в районе города Пултуска и форсирование реки Пелта.Далее к проекту присоединилось село Сямжа. Здесь решили увековечить память Героя Советского Союза Александра Румянцева, отличившегося во время битвы за Днепр. Взвод вологжанина построил паромную переправу и захватил плацдарм на западном берегу реки. Во время операции Румянцев погиб, звания героя удостоился посмертно.С помощью граффити о своем земляке решили рассказать в Череповце. Там появился портрет партизана Бориса Окинина, который, спасая свой отряд, в одиночку отстреливался от врагов из ручного пулемета. Партизанам удалось отойти, однако сам Окинин погиб. Героя похоронили на месте гибели в лесу, посмертно он был награжден медалью "За отвагу".

https://ria.ru/20210723/lutsenko-1742499881.html

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай кузнецов, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", великий устюг, общество