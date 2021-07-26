Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/proekt-1742915522.html
В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников
В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников - РИА Новости, 26.07.2021
В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников
Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:43
2021-07-26T15:45
туризм
новости - туризм
россия
должники
владимир груздев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/126077/21/1260772179_0:238:2796:1811_1920x0_80_0_0_671f66ecd5ef5d00052b8c56f8da2965.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.По его словам, эта мера также затронет людей, которых признали невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.Юрист также отметил, что документы во всех случаях должны направлять в выдавший их государственный орган."Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", — пояснил собеседник агентства.Проект также вводит обязанность для всех инстанций, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного человека, довести до него эту информацию."В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", — подчеркнул председатель правления АЮР.По его словам, проект предусматривает и ряд других новаций: так, он устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными."Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность", — добавил юрист.Признанные недействительными документы будут изымать. Такие меры затронут владельцев удостоверений при изменении фамилии, имени, даты рождения и пола."Согласно предлагаемым нормам, загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств. Таким образом, у человека, изменившего имя, будет полгода, чтобы сменить заграничный паспорт", — пояснил Груздев.Он отметил, что документ будет недействителен, если его оформили по недостоверным бумагам или его владелец потерял российское гражданство: либо вышел из него добровольно, либо было принято решение об отмене предоставления человеку гражданства. Принятие законопроекта, по словам юриста, позволит устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными.
https://ria.ru/20210413/rosreestr-1727995044.html
https://ria.ru/20210616/zakon-1737231292.html
https://ria.ru/20210723/bankrotstvo-1742477460.html
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/126077/21/1260772179_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_58608437f7d0c4343faff58f68aed8cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, россия, должники, владимир груздев, общество
13:43 26.07.2021 (обновлено: 15:45 26.07.2021)
 
В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников

В правительстве одобрили проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкФМС Санкт-Петербурга презентовало образцы документов с отпечатками пальцев
ФМС Санкт-Петербурга презентовало образцы документов с отпечатками пальцев - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
По его словам, эта мера также затронет людей, которых признали невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.
Здание управления Росреестра по Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 00:29
Приставы арестовали здания Росреестра за неуплату транспортных штрафов
Юрист также отметил, что документы во всех случаях должны направлять в выдавший их государственный орган.
"Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", — пояснил собеседник агентства.
Проект также вводит обязанность для всех инстанций, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного человека, довести до него эту информацию.
"В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", — подчеркнул председатель правления АЮР.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 14:43
Госдума ограничила общение кредиторов и коллекторов с близкими должника
По его словам, проект предусматривает и ряд других новаций: так, он устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.
"Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность", — добавил юрист.
Признанные недействительными документы будут изымать. Такие меры затронут владельцев удостоверений при изменении фамилии, имени, даты рождения и пола.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 06:20
Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
"Согласно предлагаемым нормам, загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств. Таким образом, у человека, изменившего имя, будет полгода, чтобы сменить заграничный паспорт", — пояснил Груздев.
Он отметил, что документ будет недействителен, если его оформили по недостоверным бумагам или его владелец потерял российское гражданство: либо вышел из него добровольно, либо было принято решение об отмене предоставления человеку гражданства.
Принятие законопроекта, по словам юриста, позволит устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными.
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 04:03
Составлен "портрет" среднестатистического должника по алиментам
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссиядолжникиВладимир ГруздевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Лента новостейМолния