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В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников
В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников - РИА Новости, 26.07.2021
В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников
Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:43
2021-07-26T13:43
2021-07-26T15:45
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.По его словам, эта мера также затронет людей, которых признали невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.Юрист также отметил, что документы во всех случаях должны направлять в выдавший их государственный орган."Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", — пояснил собеседник агентства.Проект также вводит обязанность для всех инстанций, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного человека, довести до него эту информацию."В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", — подчеркнул председатель правления АЮР.По его словам, проект предусматривает и ряд других новаций: так, он устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными."Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность", — добавил юрист.Признанные недействительными документы будут изымать. Такие меры затронут владельцев удостоверений при изменении фамилии, имени, даты рождения и пола."Согласно предлагаемым нормам, загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств. Таким образом, у человека, изменившего имя, будет полгода, чтобы сменить заграничный паспорт", — пояснил Груздев.Он отметил, что документ будет недействителен, если его оформили по недостоверным бумагам или его владелец потерял российское гражданство: либо вышел из него добровольно, либо было принято решение об отмене предоставления человеку гражданства. Принятие законопроекта, по словам юриста, позволит устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными.
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туризм, новости - туризм, россия, должники, владимир груздев, общество
13:43 26.07.2021 (обновлено: 15:45 26.07.2021)
В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников
В правительстве одобрили проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России
(АЮР) Владимир Груздев
.
По его словам, эта мера также затронет людей, которых признали невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.
Юрист также отметил, что документы во всех случаях должны направлять в выдавший их государственный орган.
"Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", — пояснил собеседник агентства.
Проект также вводит обязанность для всех инстанций, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного человека, довести до него эту информацию.
"В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", — подчеркнул председатель правления АЮР.
По его словам, проект предусматривает и ряд других новаций: так, он устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.
"Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность", — добавил юрист.
Признанные недействительными документы будут изымать. Такие меры затронут владельцев удостоверений при изменении фамилии, имени, даты рождения и пола.
"Согласно предлагаемым нормам, загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств. Таким образом, у человека, изменившего имя, будет полгода, чтобы сменить заграничный паспорт", — пояснил Груздев.
Он отметил, что документ будет недействителен, если его оформили по недостоверным бумагам или его владелец потерял российское гражданство: либо вышел из него добровольно, либо было принято решение об отмене предоставления человеку гражданства.
Принятие законопроекта, по словам юриста, позволит устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными.