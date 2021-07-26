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РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье

РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье - РИА Новости, 26.07.2021

РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье

РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье по Транссибирской магистрали, сообщает компания. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:27

2021-07-26T08:27

2021-07-26T08:45

обрушение на участке транссиба

сретенский район

забайкальский край

общество

происшествия

ржд

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье по Транссибирской магистрали, сообщает компания.В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В воскресенье, 25 июля, РЖД открыли движение пассажирских поездов, первым пропущенным составом стал поезд № 11 Владивосток-Самара.Как сообщает компания, за прошедшую ночь пропущено 19 поездов - три пассажирских, один пригородный и грузовые. "Сегодня планируется пропустить еще пять пассажирских поездов (около 1400 пассажиров), один пригородный и более 30 грузовых составов", - говорится в сообщении.

сретенский район

забайкальский край

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обрушение на участке транссиба, сретенский район, забайкальский край, общество, происшествия, ржд