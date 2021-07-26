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РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье
РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье - РИА Новости, 26.07.2021
РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье
РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье по Транссибирской магистрали, сообщает компания. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:27
2021-07-26T08:45
обрушение на участке транссиба
сретенский район
забайкальский край
общество
происшествия
ржд
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье по Транссибирской магистрали, сообщает компания.В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В воскресенье, 25 июля, РЖД открыли движение пассажирских поездов, первым пропущенным составом стал поезд № 11 Владивосток-Самара.Как сообщает компания, за прошедшую ночь пропущено 19 поездов - три пассажирских, один пригородный и грузовые. "Сегодня планируется пропустить еще пять пассажирских поездов (около 1400 пассажиров), один пригородный и более 30 грузовых составов", - говорится в сообщении.
сретенский район
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обрушение на участке транссиба, сретенский район, забайкальский край, общество, происшествия, ржд
08:27 26.07.2021 (обновлено: 08:45 26.07.2021)
 
РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье

РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье по Транссибирской магистрали, сообщает компания.

"Возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В воскресенье, 25 июля, РЖД открыли движение пассажирских поездов, первым пропущенным составом стал поезд № 11 Владивосток-Самара.
Как сообщает компания, за прошедшую ночь пропущено 19 поездов - три пассажирских, один пригородный и грузовые. "Сегодня планируется пропустить еще пять пассажирских поездов (около 1400 пассажиров), один пригородный и более 30 грузовых составов", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
Частичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва
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Частичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
 
Обрушение на участке ТранссибаСретенский районЗабайкальский крайОбществоПроисшествияРЖД
 
 
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