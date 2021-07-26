08:27 26.07.2021 (обновлено: 08:45 26.07.2021)
РЖД возобновили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье
РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье по Транссибирской магистрали, сообщает компания.
"Возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В воскресенье, 25 июля, РЖД открыли движение пассажирских поездов, первым пропущенным составом стал поезд № 11 Владивосток-Самара.
Как сообщает компания, за прошедшую ночь пропущено 19 поездов - три пассажирских, один пригородный и грузовые. "Сегодня планируется пропустить еще пять пассажирских поездов (около 1400 пассажиров), один пригородный и более 30 грузовых составов", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
Частичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья