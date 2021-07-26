https://ria.ru/20210726/preparat-1742909118.html
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее - РИА Новости, 26.07.2021
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:08
2021-07-26T13:08
2021-07-26T15:29
боль
здоровье - общество
александр мясников (врач)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a888a631a2f142522412fd21f438c4.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, люди в качестве обезболивающих в основном принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако большинству они противопоказаны.Он отметил, что особую опасность они могут представлять для пациентов в возрасте старше 60 лет, так как способствуют кровотечению.Поэтому при возникновении боли медик рекомендовал пить парацетамол, который, хоть и относится к нестероидным препаратам, не вызывает побочной реакции со стороны сердца и ЖКТ.Ранее врач рассказал, что если головная боль усиливается при кашле или перемене положения тела, то это может свидетельствовать о развитии опасной для жизни аневризмы сосудов головного мозга.
https://ria.ru/20210705/bol-1739911304.html
https://rsport.ria.ru/20210701/bol-1739363830.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17a63a813de6bf9425a9baecf87afd4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боль, здоровье - общество, александр мясников (врач), общество
13:08 26.07.2021 (обновлено: 15:29 26.07.2021)
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным обезболивающим
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
назвал парацетамол самым безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
.
По его словам, люди в качестве обезболивающих в основном принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако большинству они противопоказаны.
"Все препараты, которые мы принимаем как обезболивающие — от головной боли, от артритов, артрозов, боли в спине, боли в плече, — <…> они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснил специалист.
Он отметил, что особую опасность они могут представлять для пациентов в возрасте старше 60 лет, так как способствуют кровотечению.
Поэтому при возникновении боли медик рекомендовал пить парацетамол, который, хоть и относится к нестероидным препаратам, не вызывает побочной реакции со стороны сердца и ЖКТ.
"Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол", — заключил Мясников.
Ранее врач рассказал, что если головная боль усиливается при кашле или перемене положения тела, то это может свидетельствовать о развитии опасной для жизни аневризмы сосудов головного мозга.