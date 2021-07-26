https://ria.ru/20210726/preparat-1742909118.html

Мясников назвал самое безопасное обезболивающее

Мясников назвал самое безопасное обезболивающее - РИА Новости, 26.07.2021

Мясников назвал самое безопасное обезболивающее

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:08

2021-07-26T13:08

2021-07-26T15:29

боль

здоровье - общество

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, люди в качестве обезболивающих в основном принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако большинству они противопоказаны.Он отметил, что особую опасность они могут представлять для пациентов в возрасте старше 60 лет, так как способствуют кровотечению.Поэтому при возникновении боли медик рекомендовал пить парацетамол, который, хоть и относится к нестероидным препаратам, не вызывает побочной реакции со стороны сердца и ЖКТ.Ранее врач рассказал, что если головная боль усиливается при кашле или перемене положения тела, то это может свидетельствовать о развитии опасной для жизни аневризмы сосудов головного мозга.

https://ria.ru/20210705/bol-1739911304.html

https://rsport.ria.ru/20210701/bol-1739363830.html

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2021

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боль, здоровье - общество, александр мясников (врач), общество