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Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее - РИА Новости, 26.07.2021
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:08
2021-07-26T15:29
боль
здоровье - общество
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, люди в качестве обезболивающих в основном принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако большинству они противопоказаны.Он отметил, что особую опасность они могут представлять для пациентов в возрасте старше 60 лет, так как способствуют кровотечению.Поэтому при возникновении боли медик рекомендовал пить парацетамол, который, хоть и относится к нестероидным препаратам, не вызывает побочной реакции со стороны сердца и ЖКТ.Ранее врач рассказал, что если головная боль усиливается при кашле или перемене положения тела, то это может свидетельствовать о развитии опасной для жизни аневризмы сосудов головного мозга.
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боль, здоровье - общество, александр мясников (врач), общество
13:08 26.07.2021 (обновлено: 15:29 26.07.2021)
 
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным обезболивающим

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол самым безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, люди в качестве обезболивающих в основном принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако большинству они противопоказаны.

"Все препараты, которые мы принимаем как обезболивающие — от головной боли, от артритов, артрозов, боли в спине, боли в плече, — <…> они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснил специалист.

Он отметил, что особую опасность они могут представлять для пациентов в возрасте старше 60 лет, так как способствуют кровотечению.
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Поэтому при возникновении боли медик рекомендовал пить парацетамол, который, хоть и относится к нестероидным препаратам, не вызывает побочной реакции со стороны сердца и ЖКТ.

"Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол", — заключил Мясников.

Ранее врач рассказал, что если головная боль усиливается при кашле или перемене положения тела, то это может свидетельствовать о развитии опасной для жизни аневризмы сосудов головного мозга.
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