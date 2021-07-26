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В Чечне объявили экстренное предупреждение из-за ливней
В Чечне объявили экстренное предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 26.07.2021
В Чечне объявили экстренное предупреждение из-за ливней
Сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Чечне с 26 по 28 июля, сообщает центр управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:54
2021-07-26T18:02
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГРОЗНЫЙ, 26 июл – РИА Новости. Сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Чечне с 26 по 28 июля, сообщает центр управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС."До конца суток 26 июля, а также в течение дня 27 и 28 июля местами в Чеченской республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с; на реках подъемы уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует жителям Чечни по возможности отказаться от поездок на автомобиле, не искать укрытие под деревьями, обходить рекламные щиты, линии электропередачи и шаткие конструкции.
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чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:54 26.07.2021 (обновлено: 18:02 26.07.2021)
 
В Чечне объявили экстренное предупреждение из-за ливней

МЧС объявило экстренное предупреждение в Чечне из-за ливней со шквалистым ветром

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 26 июл – РИА Новости. Сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Чечне с 26 по 28 июля, сообщает центр управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС.
"До конца суток 26 июля, а также в течение дня 27 и 28 июля местами в Чеченской республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с; на реках подъемы уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует жителям Чечни по возможности отказаться от поездок на автомобиле, не искать укрытие под деревьями, обходить рекламные щиты, линии электропередачи и шаткие конструкции.
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Чеченская республика (Чечня)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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