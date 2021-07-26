https://ria.ru/20210726/preduprezhdenie-1742978015.html

В Чечне объявили экстренное предупреждение из-за ливней

В Чечне объявили экстренное предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 26.07.2021

В Чечне объявили экстренное предупреждение из-за ливней

Сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Чечне с 26 по 28 июля, сообщает центр управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:54

2021-07-26T17:54

2021-07-26T18:02

чеченская республика (чечня)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 26 июл – РИА Новости. Сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Чечне с 26 по 28 июля, сообщает центр управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС."До конца суток 26 июля, а также в течение дня 27 и 28 июля местами в Чеченской республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с; на реках подъемы уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует жителям Чечни по возможности отказаться от поездок на автомобиле, не искать укрытие под деревьями, обходить рекламные щиты, линии электропередачи и шаткие конструкции.

https://ria.ru/20210726/sochi-1742907352.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)