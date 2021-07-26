12:39 26.07.2021 (обновлено: 22:31 26.07.2021)
Чубайс оценил потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов
Чубайс: Россия может потерять десять процентов ВВП из-за отказа мировой экономики от углеводородов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Потери экономики России от отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить десять процентов ВВП, полагает специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
На семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?" Чубайс отметил, что ЕС заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля. В мире начался глобальный энергопереход на безопасные для климата источники энергии, такие как водород, ветер и солнце.
"Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. <…> Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах ВВП. Это более чем серьезно", — сказал Чубайс.
По мнению спецпредставителя президента, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий.
Чубайс напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40 процентов российского ВВП.