https://ria.ru/20210726/poteri-1742902543.html

Чубайс оценил потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов

Чубайс оценил потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов - РИА Новости, 26.07.2021

Чубайс оценил потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов

Потери экономики России от отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить десять процентов ВВП, полагает... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:39

2021-07-26T12:39

2021-07-26T22:31

россия

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Потери экономики России от отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить десять процентов ВВП, полагает специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.На семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?" Чубайс отметил, что ЕС заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля. В мире начался глобальный энергопереход на безопасные для климата источники энергии, такие как водород, ветер и солнце.По мнению спецпредставителя президента, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий.Чубайс напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40 процентов российского ВВП.

https://ria.ru/20210603/energiya-1735373558.html

россия

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россия, анатолий чубайс, экономика