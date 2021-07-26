https://ria.ru/20210726/polsha-1743013935.html

В Польше похвастались "спасением Европы" от "Северного потока — 2"

В Польше похвастались "спасением Европы" от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.07.2021

В Польше похвастались "спасением Европы" от "Северного потока — 2"

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:44

2021-07-26T22:44

2021-07-26T22:44

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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экономика

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В Польше похвастались спасением Европы от "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2"."Мы задерживали финализацию "Северного потока — 2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <…>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза", — сказал он.Польша и Украина намерены продолжить противостоять реализации "Северного потока — 2". Депутат сейма Яцек Протас на минувшей неделе назвал договоренности США и Германии по газопроводу провалом польской дипломатии, а депутат правящей партии "Право и справедливость" Катажина Суйка и вовсе обвинила ЕС и Германию в двуличности по отношению к Польше. Ситуацию вокруг газопровода она сравнила с началом Второй мировой войны, отметив, что сейчас Польша не может рассчитывать на союзников, как и в 1939 году.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, страны гарантировали продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года. Берлин пообещал использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.В России, в свою очередь, неоднократно призывали отказаться от политизации "Северного потока — 2", подчеркивая, что проект является коммерческим и выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Россия не планирует отказываться от украинского транзита.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210723/borba-1742561399.html

https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742853124.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, польша, европа, в мире, экономика