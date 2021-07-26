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В Польше похвастались "спасением Европы" от "Северного потока — 2"
В Польше похвастались "спасением Европы" от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.07.2021
В Польше похвастались "спасением Европы" от "Северного потока — 2"
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T22:44
2021-07-26T22:44
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
польша
европа
в мире
экономика
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В Польше похвастались спасением Европы от "Северного потока — 2"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2"."Мы задерживали финализацию "Северного потока — 2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен &lt;…&gt;. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза", — сказал он.Польша и Украина намерены продолжить противостоять реализации "Северного потока — 2". Депутат сейма Яцек Протас на минувшей неделе назвал договоренности США и Германии по газопроводу провалом польской дипломатии, а депутат правящей партии "Право и справедливость" Катажина Суйка и вовсе обвинила ЕС и Германию в двуличности по отношению к Польше. Ситуацию вокруг газопровода она сравнила с началом Второй мировой войны, отметив, что сейчас Польша не может рассчитывать на союзников, как и в 1939 году.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, страны гарантировали продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года. Берлин пообещал использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.В России, в свою очередь, неоднократно призывали отказаться от политизации "Северного потока — 2", подчеркивая, что проект является коммерческим и выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Россия не планирует отказываться от украинского транзита.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210723/borba-1742561399.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, польша, европа, в мире, экономика
22:44 26.07.2021
 
В Польше похвастались "спасением Европы" от "Северного потока — 2"

Замглавы МИД Польши Пшидач: Варшава несколько лет задерживала реализацию "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2".
"Мы задерживали финализацию "Северного потока — 2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <…>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза", — сказал он.
Флаги США и Польши. 14 апреля в польском Ожише прошла церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США.
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Польша и Украина намерены продолжить противостоять реализации "Северного потока — 2". Депутат сейма Яцек Протас на минувшей неделе назвал договоренности США и Германии по газопроводу провалом польской дипломатии, а депутат правящей партии "Право и справедливость" Катажина Суйка и вовсе обвинила ЕС и Германию в двуличности по отношению к Польше. Ситуацию вокруг газопровода она сравнила с началом Второй мировой войны, отметив, что сейчас Польша не может рассчитывать на союзников, как и в 1939 году.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, страны гарантировали продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года. Берлин пообещал использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
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В России, в свою очередь, неоднократно призывали отказаться от политизации "Северного потока — 2", подчеркивая, что проект является коммерческим и выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Россия не планирует отказываться от украинского транзита.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзПольшаЕвропаВ миреЭкономика
 
 
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