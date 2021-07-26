https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742960848.html

В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении полицейского

В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении полицейского - РИА Новости, 26.07.2021

В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении полицейского

Подозреваемые в избиении полицейского на территории Никольского мужского монастыря, расположенного в селе Старая Ладога Волховского района, задержаны в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:49

2021-07-26T16:49

2021-07-26T16:49

россия

старая ладога

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Подозреваемые в избиении полицейского на территории Никольского мужского монастыря, расположенного в селе Старая Ладога Волховского района, задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."В Волховском задержана группа лиц по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 25 июля полицейский сделал замечание женщине и двум мужчинам об административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. "На указанное замечание женщина нанесла сотруднику полиции удары древком флага в область спины. В свою очередь, двое мужчин хватали сотрудника полиции за форменную одежду и руки", - сказано в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).Направлено ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, на полицейского напали местные жители, которые праздновали день ВМФ на территории монастыря.

https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742886357.html

россия

старая ладога

ленинградская область

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россия, старая ладога, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия