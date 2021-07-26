Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742886357.html
В ГУМВД рассказали об убитом в Ставрополе полицейском
В ГУМВД рассказали об убитом в Ставрополе полицейском - РИА Новости, 26.07.2021
В ГУМВД рассказали об убитом в Ставрополе полицейском
ГУМВД по Ставропольскому краю выразило соболезнования родным и близким погибшего замначальника отдела уголовного розыска Руслана Абовяна, он был грамотным и... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:27
2021-07-26T11:27
андроповский район
ставропольский край
ставрополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742684613_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_dff25dd45f4e1cede9263d38b4c4158c.jpg
ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. ГУМВД по Ставропольскому краю выразило соболезнования родным и близким погибшего замначальника отдела уголовного розыска Руслана Абовяна, он был грамотным и ответственным сотрудником, сообщает пресс-служба ведомства.По данным СК, ночью 23 июля в Ставрополе неизвестные напали на сотрудника полиции, он получил огнестрельные ранения бедра и туловища и впоследствии скончался в реанимации. По данным прокуратуры, в него выстрелили 9 раз. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Один подозреваемый задержан в Андроповском районе Ставрополья, второго ищут."Главное управление МВД России по Ставропольскому краю выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции – заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Абовян начал свою профессиональную деятельность в 2004 году милиционером отдельной роты патрульно-постовой службы милиции. В 2009 году перевелся в подразделение уголовного розыска."За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Коллеги Руслана выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Светлая память", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html
андроповский район
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана
Момент убийства заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана.
2021-07-26T11:27
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742684613_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_48e42248e12a022bd50646e7e625821b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андроповский район, ставропольский край, ставрополь, происшествия
11:27 26.07.2021
 
В ГУМВД рассказали об убитом в Ставрополе полицейском

ГУМВД охарактеризовало убитого в Ставрополе полицейского как грамотного и ответственного сотрудника

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. ГУМВД по Ставропольскому краю выразило соболезнования родным и близким погибшего замначальника отдела уголовного розыска Руслана Абовяна, он был грамотным и ответственным сотрудником, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, ночью 23 июля в Ставрополе неизвестные напали на сотрудника полиции, он получил огнестрельные ранения бедра и туловища и впоследствии скончался в реанимации. По данным прокуратуры, в него выстрелили 9 раз. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Один подозреваемый задержан в Андроповском районе Ставрополья, второго ищут.
"Главное управление МВД России по Ставропольскому краю выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции – заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Абовян начал свою профессиональную деятельность в 2004 году милиционером отдельной роты патрульно-постовой службы милиции. В 2009 году перевелся в подразделение уголовного розыска.
"За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Коллеги Руслана выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Светлая память", - добавляется в релизе.
Следователи на месте убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе
24 июля, 15:46
СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе
 
Андроповский районСтавропольский крайСтавропольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в нескольких регионах
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Лента новостейМолния