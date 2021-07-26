https://ria.ru/20210726/politseyskiy-1742886357.html

В ГУМВД рассказали об убитом в Ставрополе полицейском

В ГУМВД рассказали об убитом в Ставрополе полицейском - РИА Новости, 26.07.2021

В ГУМВД рассказали об убитом в Ставрополе полицейском

ГУМВД по Ставропольскому краю выразило соболезнования родным и близким погибшего замначальника отдела уголовного розыска Руслана Абовяна, он был грамотным и... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:27

2021-07-26T11:27

2021-07-26T11:27

андроповский район

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. ГУМВД по Ставропольскому краю выразило соболезнования родным и близким погибшего замначальника отдела уголовного розыска Руслана Абовяна, он был грамотным и ответственным сотрудником, сообщает пресс-служба ведомства.По данным СК, ночью 23 июля в Ставрополе неизвестные напали на сотрудника полиции, он получил огнестрельные ранения бедра и туловища и впоследствии скончался в реанимации. По данным прокуратуры, в него выстрелили 9 раз. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Один подозреваемый задержан в Андроповском районе Ставрополья, второго ищут."Главное управление МВД России по Ставропольскому краю выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции – заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю Руслана Абовяна", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Абовян начал свою профессиональную деятельность в 2004 году милиционером отдельной роты патрульно-постовой службы милиции. В 2009 году перевелся в подразделение уголовного розыска."За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Коллеги Руслана выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Светлая память", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html

андроповский район

ставропольский край

ставрополь

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Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана Момент убийства заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана. 2021-07-26T11:27 true PT0M48S

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андроповский район, ставропольский край, ставрополь, происшествия