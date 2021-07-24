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В Ставрополе застрелили замначальника отдела угрозыска

В Ставрополе застрелили замначальника отдела угрозыска - РИА Новости, 24.07.2021

В Ставрополе застрелили замначальника отдела угрозыска

Неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, следователи возбудили уголовное дело. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:33

2021-07-24T12:33

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ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости. Неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, следователи возбудили уголовное дело.По данным СК, ночью 23 июля несколько человек напали на него возле одного из многоэтажных домов. Один из злоумышленников был вооружен.Сотрудник полиции получил огнестрельные ранения бедра и туловища. Позже он скончался в реанимации городской больницы.Нападавшие скрылись с места происшествия, их ищут.

ставрополь

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2021

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Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана Момент убийства заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана. 2021-07-24T12:33 true PT0M48S

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