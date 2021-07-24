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В Ставрополе застрелили замначальника отдела угрозыска
В Ставрополе застрелили замначальника отдела угрозыска - РИА Новости, 24.07.2021
В Ставрополе застрелили замначальника отдела угрозыска
Неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, следователи возбудили уголовное дело. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:33
2021-07-24T12:33
2021-07-24T13:18
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости. Неизвестные застрелили замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, следователи возбудили уголовное дело.По данным СК, ночью 23 июля несколько человек напали на него возле одного из многоэтажных домов. Один из злоумышленников был вооружен.Сотрудник полиции получил огнестрельные ранения бедра и туловища. Позже он скончался в реанимации городской больницы.Нападавшие скрылись с места происшествия, их ищут.
ставрополь
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Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана
Момент убийства заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана.
2021-07-24T12:33
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, ставрополь, происшествия
12:33 24.07.2021 (обновлено: 13:18 24.07.2021)
В Ставрополе застрелили замначальника отдела угрозыска
В Ставрополе злоумышленники застрелили замначальника отдела уголовного розыска